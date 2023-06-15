YouTube降「夥伴」門檻 擁500訂戶可成YouTuber 行政人員版 2023/06/15 分享： 分享： 串流平台YouTube近日宣布，調低合作夥伴計劃（YPP）資格，讓更多創作者可藉此獲利。 根據過往YPP政策，YouTube創作者在訂閱人數達1,000人、近12個月的影片觀看時數累積4,000小時等， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Adobe Illustrator 測試AI生成着色功能 今日 Adobe Illustrator 測試AI生成着色功能 OLED屏幕手機 首季市佔49%新高 2023/06/14 OLED屏幕手機 首季市佔49%新高 日本國家科研機構 開放量子教育資料庫 2023/06/14 日本國家科研機構 開放量子教育資料庫 蘋果Vision Pro 開啟空間計算時代 2023/06/13 蘋果Vision Pro 開啟空間計算時代 家樂福推購物機械人 藉ChatGPT訂製食譜 2023/06/13 家樂福推購物機械人 藉ChatGPT訂製食譜 商業 YouTube YouTuber 科技行業 美國 英國 台灣 加拿大 廣告 廣告