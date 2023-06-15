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YouTube降「夥伴」門檻 擁500訂戶可成YouTuber

行政人員版 2023/06/15

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串流平台YouTube近日宣布，調低合作夥伴計劃（YPP）資格，讓更多創作者可藉此獲利。

根據過往YPP政策，YouTube創作者在訂閱人數達1,000人、近12個月的影片觀看時數累積4,000小時等，

...

欄名 : 科技新知

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