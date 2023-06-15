何謂轉移地積比？ 地產版 2023/06/15 分享： 分享： 政府推出的轉移地積比機制下，設有兩個新名詞，分別是「送出地盤」（Sending Sites，SS），以及「接收地盤」（Receiving Sites，RS）。 「送出地盤」指將被降低規劃價值，擬改建為公 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 知識庫 相關文章 轉移地積比計劃將出台 助油旺重建 今日 轉移地積比計劃將出台 助油旺重建 措施利大型項目 財力雄厚具優勢 今日 措施利大型項目 財力雄厚具優勢 何永賢：1/3補地價 吸發展商參建居屋 今日 何永賢：1/3補地價 吸發展商參建居屋 你可能感興趣 轉移地積比計劃將出台 助油旺重建 今日 01:00 轉移地積比計劃將出台 助油旺重建 措施利大型項目 財力雄厚具優勢 今日 01:00 措施利大型項目 財力雄厚具優勢 何永賢：1/3補地價 吸發展商參建居屋 今日 01:00 何永賢：1/3補地價 吸發展商參建居屋 最新專欄文章 更多 借高成數按揭 易變「負資產」 2023/02/01 借高成數按揭 易變「負資產」 大麻二酚 Vs. 四氫大麻酚 2022/09/19 大麻二酚 Vs. 四氫大麻酚 何謂MiC 2022/08/23 何謂MiC 雙重上市Vs第二上市 2022/07/27 雙重上市Vs第二上市 港府98年打大鱷後成立 2022/03/30 港府98年打大鱷後成立