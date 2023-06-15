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何謂轉移地積比？

地產版 2023/06/15

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政府推出的轉移地積比機制下，設有兩個新名詞，分別是「送出地盤」（Sending Sites，SS），以及「接收地盤」（Receiving Sites，RS）。

「送出地盤」指將被降低規劃價值，擬改建為公

...

欄名 : 知識庫

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