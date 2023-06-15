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新港城中心最GREEN「鯊」灘玩樂營 3.5米高鯊魚先生＋7米高海洋滑梯＋珊瑚展

行政人員版 04:00 2023/06/15

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今個夏日，馬鞍山MOSTown新港城中心將變身「最GREEN『鯊』灘玩樂營」，將陽光與「鯊」灘帶到室內，以一系列集保育及玩樂嘅體驗活動，同大家歡度暑假。黛安收到風，商場由7月14日至8月27日，將聯乘台灣人氣原創插畫、嘴巴開開會走路嘅呆萌主角鯊魚先生MR. SHARK，及「海塑基金會」打造「鯊」灘玩樂派對，大家可一邊探索海洋世界，一邊學習保育知識。

3.5米高巨型充氣鯊魚先生MR. SHARK將霸氣現身，與大家暢玩7米高動感海洋滑梯及波波池。活動期間，商場更會同「珊瑚學院」合作舉行「香港珍貴珊瑚展」，展出10種珍貴珊瑚骨標本。

此外，H‧COINS會員以電子貨幣單一消費滿指定金額及完成簡單步驟，即可獲指定電子印花1枚，集齊3枚印花即可免費換領鯊魚先生MR. SHARK限定「多用途戶外墊」或「速乾斗篷浴巾」，數量有限，換完即止。

大家更可於7月14日起，喺https://whatsticker.online/平台，免費下載鯊魚先生MR. SHARK嘅WhatsApp Sticker㖭。

本文轉載自《晴報

人工修復珊瑚BB

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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