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6月Pride Month 時尚之旅

副刊版 2023/06/16

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每逢6月正是同志驕傲月（Pride Month）的日子，今個月是全球LGBTQIA+社群可以一起藉此發聲的機會，但從另一角度看，則是各大品牌用來促銷產品的黃金機會，畢竟常言pink money最是好賺

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欄名 : Fashion

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