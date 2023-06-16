LilyEve 變種愛馬仕

來自法國的Hermes和CHANEL就好像魔咒一樣，對普天之下的女性似乎都起了難以自拔愛上它們的作用。甚至有些人縱使不是品牌的員工，但憑着一點小聰明，沾上了品牌的名字後都可以展開了自己的一番事業，當中

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