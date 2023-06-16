米芝蓮2星廚師加盟意法餐廳 1111 ONES推全新嘗味套餐 副刊版 2023/06/16 分享： 分享： 位於中環的意法餐廳1111 ONES Restaurant & Lounge，一直是白領一族的熱門餐飲之選。最近餐廳有米芝蓮2星級主廚加盟，還率先設計全新晚市嘗味餐單，集合他多年的招牌菜，融合傳統及創 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 灣仔明閣推出夏日時令菜 品嘗6頭鮑魚＋釀鮮蟹蓋 2023/06/09 灣仔明閣推出夏日時令菜 品嘗6頭鮑魚＋釀鮮蟹蓋 前福臨門行政總廚加盟都爹利會館 新菜單主打招牌手工粵菜 2023/06/02 前福臨門行政總廚加盟都爹利會館 新菜單主打招牌手工粵菜 酒店全新炭烤扒房CARVER 自設乾式熟成櫃+環球頂級牛扒 2023/05/26 酒店全新炭烤扒房CARVER 自設乾式熟成櫃+環球頂級牛扒 Vivienne Westwood Cafe夏日High Tea 「熊」抱沙灘消暑寫意 2023/05/19 Vivienne Westwood Cafe夏日High Tea 「熊」抱沙灘消暑寫意 灣仔會展「中庭」推出 黃金鮑魚盛宴 2023/05/12 灣仔會展「中庭」推出 黃金鮑魚盛宴 日本 設計 餐廳 美食 餐飲 中環 法國 亞洲 菜式 魚