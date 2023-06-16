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米芝蓮2星廚師加盟意法餐廳 1111 ONES推全新嘗味套餐

副刊版 2023/06/16

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位於中環的意法餐廳1111 ONES Restaurant & Lounge，一直是白領一族的熱門餐飲之選。最近餐廳有米芝蓮2星級主廚加盟，還率先設計全新晚市嘗味餐單，集合他多年的招牌菜，融合傳統及創

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欄名 : Food

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