米芝蓮2星廚師加盟意法餐廳 1111 ONES推全新嘗味套餐

位於中環的意法餐廳1111 ONES Restaurant & Lounge，一直是白領一族的熱門餐飲之選。最近餐廳有米芝蓮2星級主廚加盟，還率先設計全新晚市嘗味餐單，集合他多年的招牌菜，融合傳統及創

...