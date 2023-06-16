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Macallan x 攝影師創作3幅作品 展現Double Cask Collection色彩魅力

副刊版 2023/06/16

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為了呈現Macallan單一麥芽威士忌的多重感官體驗，品牌早前與美國攝影師Erik Madigan Heck合作，創作了3幅與Macallan Double Cask Collection標誌性品味和

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欄名 : Wine

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