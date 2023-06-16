Macallan x 攝影師創作3幅作品 展現Double Cask Collection色彩魅力 副刊版 2023/06/16 分享： 分享： 為了呈現Macallan單一麥芽威士忌的多重感官體驗，品牌早前與美國攝影師Erik Madigan Heck合作，創作了3幅與Macallan Double Cask Collection標誌性品味和 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 馬爾代夫酒店推出二人套餐 品試海底陳年Dom Perignon香檳 2023/06/02 馬爾代夫酒店推出二人套餐 品試海底陳年Dom Perignon香檳 因畢彼特之名 Fleur de Miraval Rose 香檳 ER3 2023/05/26 因畢彼特之名 Fleur de Miraval Rose 香檳 ER3 Highland Park紀念酒廠成立225周年 推出54年單一麥芽威士忌 2023/05/19 Highland Park紀念酒廠成立225周年 推出54年單一麥芽威士忌 Dom Perignon x Lady Gaga 展現釀酒與作曲的藝術創意 2023/04/28 Dom Perignon x Lady Gaga 展現釀酒與作曲的藝術創意 Mortlach威士忌 沉浸式展覽 + 品酒 2023/01/27 Mortlach威士忌 沉浸式展覽 + 品酒 攝影 雞尾酒 攝影師 大館