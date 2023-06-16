遇上未能解決的問題時，刻意不把問題當作問題，在個人層面來說，這是失敗前奏；在商業層面而言，這是破產保證，若政府層面取態如此，定必帶來嚴重災難。

三藩市曾是天堂城市，天氣好、環境好，人民普遍富庶，附近San Francisco Bay Area（三藩市灣區）有全球最優秀學府，例如Stanford、UC Berkeley；還有最佳創業鏈，例如Silicon Valley，遠一點到Napa Valley更有佳釀。惟想不到今日的三藩市市中心淪落為不堪入目的危城。Market Street成為無家流浪者（Homeless）的「家」，便溺隨處可見，走在街上全無安全感。

跟其他大城市一般，多年來面對窮困和吸毒問題，惟近年市政府對付問題的方法，是把問題合法化。譬如窮困問題的解決方法，竟是容忍在九百五十美元以下的搶劫案被視為輕罪，保安及職員都不會制止或追趕，這間接將搶劫合法化而不加以起訴；吸毒問題便以吸毒者安全為理由，准許在指定中心吸食，兩者合璧便把這旅客天堂化作罪惡危城，這便是不把問題當作問題的災難性後果。負責這決定的前District Attorney（地方檢查官）Chesa Boudin，也因此而被投以不信任票而下台。

可惜一個政客下台，未必能在這時間內挽救這危城，旅客早已止步，尤其是中國旅客，城市的美麗因罪惡而遜色，寧願留在San Francisco Bay Area較小的城鎮，也不會在三藩市市區久留。

三藩市可能只是美國面對問題的縮影，把內部經濟問題歪曲成中國經濟侵略問題，又把地緣政治問題說成邪惡軸心國家問題，這態度只會繼續醞釀災難，甚至演變成世界性災難。