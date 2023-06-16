奧地利女裝品牌Diva by Makole，二○一二年做了一個廣告宣傳：把戶外一條大石圓柱頂部，包上一條繫上紅色蝴蝶結的黑色短裙，並在圓柱印上一雙穿上高跟鞋的美腿，當風乍起，短裙隨之揚起，不少路人好奇探看裙底風光（裙下印上一條黑色小短褲），這個戶外廣告為品牌增加了關注度。人總是有好奇心，廣告短裙揚起，好奇望下或是人的自然反應，關鍵在於這只是條石圓柱，不是人，沒涉及被偷窺的情況，那是用了sex appeal點到即止的戶外廣告而已。

但真正偷窺和偷影人裙底的舉動，就是一項罪行了。近日夥大狀A用膳時，他透露，近年非常多偷影人裙底的罪行，嚴重程度是比傳媒報道的更多，「多到你唔信！」他說，且不少是專業人士。我一向對偷偷摸摸、私私縮縮、背後窺視／跟蹤／纏擾的人十分反感，更何況影人裙底這些行為會傷害到不知情的受害者。所以，現時在香港甫捉到即被判刑事罪，是合情合理的活該。

心理學上，這種行為稱為「窺淫症」（Voyeurism），指對不知情的他人作出偷窺其裸體／私處或脫衣行為等，且有重複強烈的性衝動與幻想。在性心理學裏，窺淫症被列為性變異體／性偏離體／性變態當中的「高壓型性偏好症」的一種，患有窺淫症的人通常是異性戀男性。很多心理學研究都證實，有此變態癖好的人，都是人格不健全的人，會有以下特徵：缺乏社交技巧、內向、孤僻、害怕被拒絕、自卑、性格懦弱、缺乏與異性交往能力等。對於這些人，同情他們等於危害其他人。

我問大狀A，若女士在街上發現自己不幸被人偷影裙底，應如何做？他說：應當場擒拿犯案者，馬上報警，若警方來到查看他的手機有相片或影片為證的話，立即斷正，一定判刑事罪。當然，犯案者及其律師，通常會找個心理醫生證明他工作壓力大、憂鬱症、正在接受心理治療等作求情，但現在這類案件，必判刑事兼且必留案底，哪管他是專業與否。一有案底，那就必定連份工都無埋。