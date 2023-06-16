戰爭與瘟疫是人類歷史中的兩大災劫，筆者這代人經歷了幾十年的和平繁榮盛世，卻也終不得不面對這兩大災劫。戰爭雖暫時只在烏克蘭，但其直接與間接的影響，又顯得那麼近，否則一向不理世界大事的港人，怎會對俄烏戰爭的關注度一年多來都居高不下？至於疫情，雖然我們知道，還不能掉以輕心，但從如此多人申請護照及回鄉證的事實看來，大家報復式的外遊或許已反映，港人已將瘟疫拋諸腦後了，這又意味着我們可以為疫後世界的經濟如何走下去，作一階段性總結。

烏去年GDP縮逾3成 俄卻靠穩

先看一些已知的事。每年4月，國際貨幣基金組織（IMF）都會發表一個對全球經濟的展望，而據今年的報告，2022年一些重要的國家或地區經濟形勢如下：中國GDP上升了3%、美國增長0.9%、印度4.5%、英國0.4%、歐元區1.9%、日本1.1%、東盟5.5%；香港收縮3.5%、澳門收縮26.8%、俄羅斯收縮2.1%、烏克蘭收縮30.3%。

這些去年的數據很易理解。中國在2021年經濟大力反彈8.4%後，在2022年頗受上海等地長時間封城的影響，生產鏈斷裂，影響到全國經濟，所幸這已成過去；美國不但在疫情中死了百多萬人，還要面對高通脹，經濟增長也基本停滯，英國增長率更低，已屬於進入衰退期；澳門太倚賴賭博，疫情下的損失十分驚人，而香港去年仍飽受疫情困擾，收縮3.5%的表現十分差勁，與東盟的高增長相比，高下立判；烏克蘭經濟收縮30.3%，我看恐怕還是低估了，俄羅斯則表現驕人，在西方世界無底綫的制裁下，IMF本來預測其經濟會收縮8%，但她卻終站穩了，這對北約組織並非好消息。

中國經濟急轉型 與美差距收窄

今年形勢又如何？IMF作了一些預測，IMF的預測過去雖不甚準確，但一般不會太離譜，我們也可用作參考。據IMF預測，中國2023年GDP增長約5.8%，我則相信更接近6%，中國是一個龐大的經濟體，現又處於急劇轉型期，意味着一些傳統的行業增長會停滯，甚或萎縮被淘汰，但同時有些新興的行業卻會遍地開花，過去我們屢屢被一些新行業的成就顛覆着我們的認知，將來也會如此。

IMF對美國GDP的預測是增長1%，遠低於中國，意味着中美經濟實力的差距又再進一步收窄。美國號稱世界第一大經濟體，時日不多矣。

印度增長料強勁 惟難取代中國

IMF認為，印度將有6.2%的增長，西方國家一直寄望印度能取代中國，但這難矣哉，中國GDP是印度的5.2倍，而且印度社會階級森嚴，發展容易被遏抑；至於印度的前宗主國英國，經濟更是乏善可陳，IMF今年對其預測是收縮0.4%，我看英國若能達此水平，便已算不錯了；歐元區深度捲入俄烏戰爭中，IMF認為會有1%增長，但要注意，其GDP已包含了不少軍火武器的產值，這些產品卻不會造福人民的消費，而是被用作殺人放火，歐洲人民實際的生活水平，當有顯著的減損；日本經濟停滯了30年，今年也不例外，但卻蠢蠢欲動打算發展軍力，為虎作倀，愚不可及。

IMF無法預測今年烏克蘭的經濟，此國一早便犯下致命錯誤，希望加入北約，其前景黯淡，就算不亡國，經濟也永久性受損了；至於俄羅斯，IMF認為今年經濟可回復正增長，達0.7%，若然如此，拜登原本的大計是完全失敗了。

對澳門，IMF的預測頗為驚人，2023年是58.9%的正增長，2024年繼續有20.6%的增長，看來澳門政府還會有錢可派；至於香港，則應可重回正軌，今年增長3.5%，明年3.1%。

總體環境不佳 全球經濟3大逆風

各國的前景雖有好有壞，但總體大環境卻並不理想，全球經濟都要在逆風中慢慢前行，能頂得住逆風的，便算可以交代了。逆風之一，是不少國家在疫情期間不斷濫發貨幣，以作政府開支，為遏止通脹，以美國為代表，要大幅加息，這容易把全球推向衰退。

逆風之二，是「去全球化」或經濟「脫鈎」的影響逐漸浮現。全球化能使各國按自己的比較優勢生產，各國之間互相倚靠，世界得以和平，但現時美國卻把別國對自己的倚靠當作武器，脅逼別人聽她指揮，卻忘記自己也要倚賴其他國家。經濟一旦脫鈎，全球生產力必有所倒退，很可能引致嚴重衰退，以往從「全球化」中的得益要回吐出來。

逆風之三，是勞動市場出現變化。疫情期間，世界不少地方的人民為了抗疫，可躲在家中領取福利，不用工作或只通過綫上工作，在疫情結束後不大願意再到公司工作，有位大僱主告訴我，他們找不到員工，肯回公司上班的可聲稱只是「俾面」僱主。世界勞工短缺，其來有因，但同時另一些行業的失業率又高企，勞動市場調整需時。

▲ 歐元區深度捲入俄烏戰爭，國際貨幣基金組織認為會有1%增長，但其GDP已包含不少軍火武器的產值，歐洲人民的實際生活水平當有顯著減損。（路透社資料圖片）