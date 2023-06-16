消費「提質保量」 谷需求穩增長

內地開關已超過5個月，但上月生產者物價指數（PPI）在去年同期的疲勢下，再跌4.6%，已連跌8個月，是2016年2月以來最差；而下月國家統計局料將公布今年上半年經濟數據，市場人士普遍不樂觀。

港股表現也反映了疲弱，金管局銀行體系總結餘持續下跌，顯示熱錢就算沒撤出，也未有流入香港。上次結餘持續低迷是2019年，之後港股便由30,000點一直跌到去年11月的14,000多點，所以近日雖有反彈，市場氣氛仍然不佳。

「共富」啟發 中價高檔吸引大眾

說到中國經濟，10年前筆者在論文中曾分析，以當時「政府領導市場」，並因國際需求疲弱，所以由「出口主導工業化」變成「入口替代工業化」的發展方法，類似數十年前馬來西亞的做法，所以經濟發展到一個中間點後，就會進入「中等收入陷阱」；現時問題問題果然出現，而且再沒有人口紅利，市場憂慮中國會出現與馬來西亞類似的停滯。

但筆者不認為中國會就此放棄經濟發展，走上前蘇聯「沒經濟，只有軍政」的超級大國道路，而是刺激增長的方法和維度將會改變。今天沒有人口紅利、消費者信心亦疲弱，那以後還有甚麼方法維持每年5%以上的經濟增長？

簡單來說，最有效方法就是在銷售「量」不變的前提下改善「質」，例如國民網購時，不會比以前買得更多，那就用政策令大家買質素好一點的，由買100元的普通貨品，變成買105元好一點的貨品，如此類推，全國全年加起來也就繼續能有5%增長。

其實早前的「共同富裕」政策，已提供了一些方向，例如要令一些本來是低中檔的國民消費，以大眾能負擔的價格升級。由國際投資者的角度出發，早前熱炒的中國製造電動車股便是典型例子：參考5年前特斯拉（Tesla）在香港市場「由零直上中價高檔」的重大成功，用自行製造、中端價格、高端配置的電動車，「入口替代」以前高價高端的外國車，大幅增加本地生產，同時令普通人也能共同享受，繼而從「質」方面引導國民繼續增加消費。

問題是現時消費者信心繼續疲弱，短期內難再推動大筆消費，首先置業首當其衝，電動車相比起來較易推動，但金額亦不少，旅遊又並非日常必需品，惟有在上文提到的網購小物、小家電，以及日常飲食娛樂的項目，可以聚沙成塔。

至於市場何時才能恢復信心？用政策研究的角度看，就算國務院即時提出「休克療法」級數、大幅利好的改革，消費者和投資者經歷如此多波折，也是要多觀望兩三年，圖表看到穩步直綫的上升軌，才會大手行動；在這之前，筆者預測最有可能多做的，是在提升生育率方面，因長遠有利經濟，短中期也能鼓舞國民士氣。

中國的宏觀政策研究，比西方有一種優勢，就是由上而下執行的行動力較強，政府專家看問題的維度可以較高。在生育政策上，早前學者黃文政便率先提出，生產和養育嬰孩本身是一份工作，應該要有收入，台灣隨後亦有人提出類似的倡議。誠然，說易行難，若要全面實行相關建議，折衷方法可能是「你生仔我派錢」，實行先到先得配額制，再每年視乎上個財政年度的表現，批出新配額，至少在可控成本下激活社會上對生兒育女的正面想法。

當然，這種程度的「派錢」，在沒有獨立貨幣政策權的香港是難以做到的，這亦是中國在現時制度下有優勢之處，亦能伴隨上述普通生活消費品「提質保量」相關政策同步推行。

打造更多「香港製造」品牌 擴優勢

由此推論，不論接下來國家推出的補助政策為何，以香港已有產業來說，就是「香港質檢」、「香港製造」，由嬰兒奶粉到藥物，正正就是國民願意「多付一點買質素」的較優質日常用品，未來有望進一步增長。但要注意，近年其實愈來愈少人說香港是「購物天堂」，人家來買的是特區政府的海關和質檢服務，零售業本身已沒甚麼賣座能力。

與此同時，近月本港珠寶貴金屬業入口和零售額數據，曾出現高雙位數的大幅反彈，可能是國內投資者因前景未明朗，所以開始增加購買黃金等能保值的貴金屬品作資產儲存；而要特別來港購買，也是因為信任本港海關質檢。業界也是時候思考，如何乘國民信任之順風產業升級，打造更多「香港製造」的品牌擴大此優勢。

▲ 「香港質檢」、「香港製造」，正是國民願意「多付一點買質素」的較優質日常用品，未來有望進一步增長。（資料圖片）