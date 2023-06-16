雙櫃台模式快登場 助人幣國際化

「港幣－人民幣雙櫃台模式」（下稱雙櫃台模式），將於下周一（19日）正式推出，合資格證券同時有港幣和人民幣兩個場內交易櫃台，同一隻上市公司股票可用港幣計價，也可用人民幣計價，投資者可以分別以港幣和人民幣兩個幣種，進行交易結算，並設雙櫃台莊家機制，解決流動性和雙櫃台價差問題。

港交所已經在上月至本月期間，進行了一系列測試和演習，作為莊家的券商，也已經對自身系統的承載力和量化算法，進行反覆運算更新和壓力測試，相信雙櫃台業務的上綫會平穩成功運行。

雙幣種增港股流動性 交易更活躍

根據港交所最新發布資訊，在下周一開通當日，會有24隻證券成為雙櫃台證券，既有香港本地的公司，也有內地赴港上市的公司，涵蓋了金融、TMT（科技、媒體及電信）、能源、消費及地產等行業；同時，有9家交易所參與者已經獲授雙櫃台莊家執照，可進行雙櫃台莊家提供流通量的活動。後續預計會有更多證券被接納加入雙櫃台證券名單，預計也會有更多機構獲授權成為莊家。

對於投資者和發行人而言，雙櫃台模式都具有較大吸引力。對於投資者而言，可以選擇自己方便的幣種進行交易，同時規避了滙率風險；對於發行人來說，可以募得人民幣和港幣兩類資金，便於自身後續的資金使用。

此外，對於交易市場而言，雙幣種將有效增加市場流動性和交易活躍程度，莊家機制也將助力形成更為良性的市場生態。

優化港離岸人幣市場 鞏中心地位

對於香港來說，雙櫃台模式將吸引更多發行人赴港首發上市，或通過增發配股等形式，發行雙幣種股票，有助於港股市場的結構進一步優化。雙櫃台模式將使香港市場有較大規模的人民幣計價股票交易，雙櫃台與「擴容互聯互通」的政策組合，將有助於擴大人民幣雙向跨境資本流通通道。

這種模式未來將逐步擴大至更多股票和產品範圍，以及更廣大的投資者群體，在此基礎上，更多離岸人民幣計價的投資基金有望在香港市場設立，提升香港作為離岸人民幣市場的流動性和可投資性，鞏固提升香港離岸人民幣市場的中心地位。

雙櫃台模式使人民幣國際化再添新舉措，期待後續與「互聯互通」機制的結合盡快落地。「互聯互通」機制自2014年開通以來，逐步從股票市場拓展至債券及理財產品市場，近期又拓展至衍生品市場，即近期落地的「互換通」。

把握機遇擴產品 增人幣投資功能

後續預計一方面「互聯互通」的產品類別，將進一步擴充，例如金融衍生品市場、大宗商品市場、綠色金融產品市場等，「互聯互通」還有很大空間，相關產品容量也將進一步擴大，例如「互換通」額度的增加等；另一方面，參與者的範圍也將進一步擴大，例如「理財通」可逐步從大灣區的試點進一步擴展，參與機構可在風險可控的情況下進一步擴容。在遵循閉環管理、循序漸進的原則下，穩妥推進更多產品、更大範圍的「互聯互通」，低成本實現規則和制度的對接，以提升我國金融市場的對外開放水準。

近期人民幣在雙邊貿易領域的使用規模上，有較大提升，但作為國際化貨幣，其投資功能也非常重要。人民幣國際化應當抓住機遇，打造更為豐富的區域人民幣生態圈，在互聯互通基礎上，通過擴大點心債發行規模、積極發展離岸人民幣利率市場等方式，建立相對完善的離岸人民幣金融市場體系。香港人民幣離岸市場的完善和成熟，將折射出人民幣國際化的漸行漸近。