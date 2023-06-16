Google Maps推3功能 助尋最佳旅遊拍攝角度 行政人員版 2023/06/16 分享： 分享： Google近日宣布推出3項新功能，助用戶找最佳的旅遊景點拍攝角度。 首先，用戶可透過Google Maps搜尋全球超過500多個景點，系統會建實體模型，讓用戶在不同方向觀看景點。其次，將提供 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 賀「滑嘟嘟」52歲 美麥當勞推懷舊遊戲 今日 賀「滑嘟嘟」52歲 美麥當勞推懷舊遊戲 YouTube降「夥伴」門檻 擁500訂戶可成YouTuber 2023/06/15 YouTube降「夥伴」門檻 擁500訂戶可成YouTuber Adobe Illustrator 測試AI生成着色功能 2023/06/15 Adobe Illustrator 測試AI生成着色功能 OLED屏幕手機 首季市佔49%新高 2023/06/14 OLED屏幕手機 首季市佔49%新高 日本國家科研機構 開放量子教育資料庫 2023/06/14 日本國家科研機構 開放量子教育資料庫 Google Maps