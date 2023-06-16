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Google Maps推3功能 助尋最佳旅遊拍攝角度

行政人員版 2023/06/16

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Google近日宣布推出3項新功能，助用戶找最佳的旅遊景點拍攝角度。

首先，用戶可透過Google Maps搜尋全球超過500多個景點，系統會建實體模型，讓用戶在不同方向觀看景點。其次，將提供

...

欄名 : 科技新知

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