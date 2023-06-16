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賀「滑嘟嘟」52歲 美麥當勞推懷舊遊戲

行政人員版 2023/06/16

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近日美國麥當勞為慶祝其經典角色「滑嘟嘟」（Grimace）的52歲生日，特別推出懷舊的Game Boy Color遊戲《Grimace's Birthday》。

遊戲描述滑嘟嘟在麥當勞餐廳開生日會，但麥

...

欄名 : 科技新知

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