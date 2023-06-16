李華明：民主黨擬戰區選 入閘非大問題

很多人都關心區議會選舉，民主黨會否再缺席？該黨元老李華明指，有數名黨員有意出戰，目前最大困難是選區擴大之後，該黨是否有足夠資金支持黨員出選。

指數名黨員有意參選

李華明認為，在解決資源問題之後，候選人爭取

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