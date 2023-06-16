李華明：民主黨擬戰區選 入閘非大問題 政治版 2023/06/16 分享： 分享： 很多人都關心區議會選舉，民主黨會否再缺席？該黨元老李華明指，有數名黨員有意出戰，目前最大困難是選區擴大之後，該黨是否有足夠資金支持黨員出選。 指數名黨員有意參選 李華明認為，在解決資源問題之後，候選人爭取 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 考察「忙過開會」 議員暑假無得唞 2023/06/15 考察「忙過開會」 議員暑假無得唞 李華明事先張揚 今批區會改革方案 2023/06/14 李華明事先張揚 今批區會改革方案 長跑好手丘卓恒 負責北都發展大計 2023/06/13 長跑好手丘卓恒 負責北都發展大計 「過來人」陳國基 勉基層青年爭上游 2023/06/12 「過來人」陳國基 勉基層青年爭上游 巨鴨重「游」維港 議員打卡盡享地利 2023/06/10 巨鴨重「游」維港 議員打卡盡享地利 政治 區議會選舉 民主黨 立法會 教育局 退休 港鐵 立法會選舉 區議會 民政事務局