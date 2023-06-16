不貪心不霸道的大股東

一般來說，我是反對好朋友或情侶共同創業的，因為合作容易導致感情受損。我看到很多曾經稱兄道弟的合夥人，結果反目成仇，也見證過夫妻或情侶，因為經營事業而關係破裂。盡管合作做生意不是唯一的原因，一起工作難免會產生更多摩擦。

雖然如此，我仍會投資「朋友檔」或「情侶檔」公司，但我會再三提醒他們要坦誠相待，不要把感覺不舒服的地方收藏心底，也不要因為關係親密便可以心照，對方不是你心裏的一條蟲，未必完全了解你的想法和感覺。有趣的是，我們集團投資的朋友檔，創業後都能保持良好關係，甚至比以前更好。我雖只投資了一間情侶檔，而且他們最後還是分了手，但做不成伴侶，卻無損業務夥伴的關係，兩人仍能和諧合作。

當然，他們能維持良好關係，主要是因為他們不是那種只着眼於利益的人。我也不否認，作為大股東，我在協調和平衡他們的關係方面扮演了重要的角色。我常認為，一個不貪心、不霸道的大股東，是團隊的穩定劑。

大股東不貪心，可以讓小股東獲得比大股東更多的回報；大股東不霸道，也能讓小股東享受到等同大股東的自由度。此外，由於公司已經有了大股東，減少了其他小股東之間的爭端，因為無論如何爭，也無法取代大股東的地位。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》