中銀國際獲授雙櫃台莊家　發揮中資投行實力　推動人民幣國際化

香港在人民幣國際化向來擔當着重要的角色。近年國際對人民幣的需求不斷增加，針對國際投資者與中國內地市場互聯互通方面，香港交易所（港交所）在今年6月19日正式推出香港證券市場的「港幣-人民幣雙櫃台模式」（雙櫃台模式）及雙櫃台莊家機制，而中銀國際正是首批雙櫃台的市場首批莊家之一，中銀國際副執行總裁王穎表示，雙櫃台模式以及雙櫃台莊家機制的推出，是香港資本市場發展的重要里程碑，對香港證券市場和離岸人民幣市場的發展都將產生積極而深遠的影響。

雙櫃台模式的主要服務對象包括香港本土投資者及海外投資者，該服務為投資者提供了港幣或人民幣投資港股的投資選擇，節約了貨幣兌換成本，提高了投資靈活性和便利性。王穎認為服務尤為方便持有人民幣資產的投資人，及與中國內地貿易住來密切國家的企業。



雙櫃台模式減少滙率風險



王穎指，香港是全球最大的離岸人民幣市場之一，據金管局統計，香港人民幣存款近1萬億，主要以債券和存款為主，投資管道較為有限，若投資其他金融產品則要面對人民幣滙率風險和貨幣兌換成本。「雙櫃台的推出，豐富了境外人民幣投資產品，可以吸引離岸人民幣中有港股投資意願的資金，直接通過人民幣櫃台投資港股，滿足資本增值需求。」

不少國家均與中國內地貿易往來密切，例如東南亞地區，當地企業亦有機會持有大量人民幣資金。王穎指出，這些企業的投資管道有限，在雙櫃台模式下，他們可通過人民幣櫃台直接投資港股，獲得中國底層資產的收益。

在未來，港股通有望通過人民幣櫃台交易，王穎相信將會吸引更多人民幣資金流入香港資本市場，投資人民幣計價的股票、ETF、以及其他衍生產品等，滿足海外人民幣不同流動性和收益率的投資需求，為投資者提供更多元化的投資選擇。



豐富境外人民幣投資產品



雙櫃台模式的推出，促進香港資本市場產品和投資主體多元化，而中銀國際作為中國銀行股份有限公司的全資子公司，是中國成立最早、海外綜合實力領先的中資投行，獲批為首批雙櫃台的市場莊家，在推動人民幣國際化、建設香港離岸人民幣業務中心可以充分發揮其綜合競爭力。王穎表示：「我們會利用集團優勢，整合內外部資源，更好的支持雙櫃台機制，通過全面宣傳推廣活動，結合市場促銷手段，提高客戶通過人民幣櫃台交易港股的積極性和交易規模。」

中銀國際作為雙櫃台模式莊家機制的市場莊家，主要承擔提供流動性及消除價差兩大職能。王穎解釋，市場莊家為雙櫃台股票買賣雙方提供持續報價，並成為投資者買賣股票的交易對手，為市場注入必要的交投流動性。另一方面，在雙櫃台模式出現價差時，市場莊家會進行跨櫃台交易，比如買入報價較低的港幣櫃台股，在人民幣櫃台以較高價格賣出，引導更多股票從港幣櫃台轉至人民幣櫃台，令雙櫃台之間的價差空間持續縮小。

展望未來，王穎表示中銀國際會關注四大方面，一是參與更多以人民幣計價的債券發行；二是密切關注人民幣雙櫃台業務會否及何時納入港股通，為投資者增加管道和選擇；三是在私人銀行及財富管理業務上，透過人民幣為中高端客戶作配置資產；四是開發更多以人民幣計價的場外衍生產品，為投資者提供更多元化的選擇。

（特約）