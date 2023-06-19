啟動收益投資  讓收益源源盛放

市況波動、通脹居高不下加上經濟增長緩慢等，成為持續困擾市場的挑戰，同時讓投資者感到非常不安。於目前市況下，富達認為投資者可透過主動型收益投資，增強投資組合的收益能力。由專業基金經理所管理的收益投資組合，涵蓋不同類型的收益資產，以配合不同風險胃納的投資者，可提高組合彈性及穩定性，同時有助應對當前不明朗的市場環境，並實現持續增長潛力。

收益資產各適其適



富達深明投資者各有不同需要，以配合不同人生階段及風險承受能力。有見及此，富達推出不同類型的收益投資組合，我們的收益投資系列涵蓋整個收益投資藍圖 (圖一)，以迎合不同投資者的需要。事實上，收益投資可分為三大類，當中包括債券收益、多元資產收益，以及股票收益等。

把握美元債券機遇

於目前的市況下，對於風險承受程度較低的投資者來説，富達相對看好美元債券，主要因為利率與潛在增長率之間的差距，使美元債券具吸引力。富達透過主動投資方式發掘在美國固定收益市場的各種機會，包括美國國庫債券及投資級別企業的美元證券。從行業角度來看，富達目前看好金融業，尤其是估值及基本因素吸引的龍頭銀行。至於利率方面，富達認為長期增長率低於目前收益率水平，因此目前認為美國國庫債券有投資價值。市場也開始重新評估美國利率的未來走勢，因此有可能把握短債定價錯誤帶來的機會。

環球債券分散風險

若投資者希望為自己的投資組合增取更高收益，或可考慮環球收益策略。這類型的投資策略投資於優質投資級別債券及部份高收益債券，或可在無需承擔過高風險的情況下提供跑贏通脹的回報。 隨著各國央行接近加息周期的尾聲，利率存續期的前景變得相對正面。而歐洲金融業目前頗為吸引，當中各大派息企業均公布健康的業績。儘管油價面臨壓力，但能源行業的基本因素仍然吸引。另一方面，投資者在挑選債券基金的時候，可以考慮一些不受基準指數所限制的投資組合，這類組合往往自由度較大，並能夠避開債台高築或陷入困境的發行商；同時可以投資於整個收益率曲線，從而選出最有價值的債券。

股票收益 進可攻退可守

對於一些期望可以得到收益，同時受惠大市上升優勢的投資者，富達提供答案是投資於以簡單直接方式管理且收益率合理的股息基金。只要避開陷阱，股票收益投資能夠真正帶來回報。此外，與投資於專注資本增長的基金相比，收益型基金讓投資者更直接獲取收益。事實上，企業往往會隨著時間的推移增派股息，意味著收益型投資者可以獲得的收益預期將會逐步增加。富達嚴謹選股及側重「優質收益」的投資風格為相關組合表現帶來支持。在行業層面，能源股表現最出色。與此同時，對經濟敏感的非必需消費品及資訊科技行業表現相對較差，而主要消費品及健康護理等防守性行業造好。

避免追逐收益率

即使收益投資相對吸引，但今年要避免的陷阱之一，就是盲目地追逐收益率。根據過往經驗，收益率高的投資組合意味著風險亦相對較高。於目前通脹和利率高企時的環境，投資者可能對高單位數的收益率的警惕有所下降。至於何謂合理的收益率，可以參考股市過去提供的收益水平。如果某個股息基金的歷史收益率高出市場水平很多，投資者便需要小心評估。

了解更多

富達或Fidelity或Fidelity International指FIL Limited及其附屬公司。「富達」、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International標誌及F標誌均為FIL Limited的商標。有意投資者應尋求獨立的意見。

投資涉及風險。本資料僅包含一般資料，並非認購基金股份的邀約，亦不應被視為建議購買或沽售任何金融工具。本資料所載資料只在資料刊發時方為準確。觀點及預測或會更改而不需另作通知。本資料所載的證券(如有)僅供資料用途，在任何情況下均不應被視建議買入或賣出有關證券。

本資料由富達基金 (香港) 有限公司發行，並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

（資料由富達提供）