一手持續暢旺 發展商加價試水溫

【分析】息口走勢一向牽動樓市形勢，美國聯儲局於本港周四（15日）凌晨，一如市場預期暫緩加息步伐，隨着本港大型銀行，其按揭維持不變，供樓人士亦迎來了喘息的機會，為樓市短期帶來利好作用。近期接連有市區項目

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