筲箕灣傲華主打1、2房 月內開售 置業家居 2023/06/17 分享： 分享： 由協成行發展的筲箕灣單幢盤傲華，日前已先後上載樓書及開放示範單位，並於下周公布首張價單，目標在月內開售。 協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，傲華將於下周公布首張價單，首批料不少於50伙，主力推出1至2房 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 10個市區新盤逾4,300伙列隊登場 搶客戰一觸即發 今日 10個市區新盤逾4,300伙列隊登場 搶客戰一觸即發 一手持續暢旺 發展商加價試水溫 今日 一手持續暢旺 發展商加價試水溫 鴨脷洲弦岸首批50伙 開放式折實$531.9萬起 今日 鴨脷洲弦岸首批50伙 開放式折實$531.9萬起 黃竹坑海盈山罕有港島鐵路上蓋盤 2房佔近6成 今日 黃竹坑海盈山罕有港島鐵路上蓋盤 2房佔近6成 啟德HENLEY PARK已屆現樓 或先推低座單位 今日 啟德HENLEY PARK已屆現樓 或先推低座單位 你可能感興趣 10個市區新盤逾4,300伙列隊登場 搶客戰一觸即發 今日 01:00 10個市區新盤逾4,300伙列隊登場 搶客戰一觸即發 一手持續暢旺 發展商加價試水溫 今日 01:00 一手持續暢旺 發展商加價試水溫 鴨脷洲弦岸首批50伙 開放式折實$531.9萬起 今日 01:00 鴨脷洲弦岸首批50伙 開放式折實$531.9萬起 最新專欄文章 更多 10個市區新盤逾4,300伙列隊登場 搶客戰一觸即發 今日 10個市區新盤逾4,300伙列隊登場 搶客戰一觸即發 馬頭角明雋提供開放式至1房 酒店式設計 今日 馬頭角明雋提供開放式至1房 酒店式設計 啟德HENLEY PARK已屆現樓 或先推低座單位 今日 啟德HENLEY PARK已屆現樓 或先推低座單位 黃竹坑海盈山罕有港島鐵路上蓋盤 2房佔近6成 今日 黃竹坑海盈山罕有港島鐵路上蓋盤 2房佔近6成 鴨脷洲弦岸首批50伙 開放式折實$531.9萬起 今日 鴨脷洲弦岸首批50伙 開放式折實$531.9萬起 一手市場 HENLEY PARK 海盈山 維港‧雙鑽 啟德海灣1 天璽‧海 弦岸 傲華 協成行 莊士中國（00298）