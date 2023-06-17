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筲箕灣傲華主打1、2房 月內開售

置業家居 2023/06/17

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由協成行發展的筲箕灣單幢盤傲華，日前已先後上載樓書及開放示範單位，並於下周公布首張價單，目標在月內開售。

協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，傲華將於下周公布首張價單，首批料不少於50伙，主力推出1至2房

...

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