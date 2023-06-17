鴨脷洲弦岸首批50伙 開放式折實$531.9萬起 置業家居 2023/06/17 分享： 分享： 由莊士中國發展的鴨脷洲單幢盤弦岸，於周二（13日）公布首張價單，涉50伙，戶型由開放式至1房，實用面積介乎205至317平方呎。價單定價由$633.1萬至$1,042.1萬，呎價由$30,883至$ ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 10個市區新盤逾4,300伙列隊登場 搶客戰一觸即發 今日 10個市區新盤逾4,300伙列隊登場 搶客戰一觸即發 一手持續暢旺 發展商加價試水溫 今日 一手持續暢旺 發展商加價試水溫 筲箕灣傲華主打1、2房 月內開售 今日 筲箕灣傲華主打1、2房 月內開售 黃竹坑海盈山罕有港島鐵路上蓋盤 2房佔近6成 今日 黃竹坑海盈山罕有港島鐵路上蓋盤 2房佔近6成 啟德HENLEY PARK已屆現樓 或先推低座單位 今日 啟德HENLEY PARK已屆現樓 或先推低座單位 你可能感興趣 10個市區新盤逾4,300伙列隊登場 搶客戰一觸即發 今日 01:00 10個市區新盤逾4,300伙列隊登場 搶客戰一觸即發 一手持續暢旺 發展商加價試水溫 今日 01:00 一手持續暢旺 發展商加價試水溫 筲箕灣傲華主打1、2房 月內開售 今日 01:00 筲箕灣傲華主打1、2房 月內開售 最新專欄文章 更多 10個市區新盤逾4,300伙列隊登場 搶客戰一觸即發 今日 10個市區新盤逾4,300伙列隊登場 搶客戰一觸即發 馬頭角明雋提供開放式至1房 酒店式設計 今日 馬頭角明雋提供開放式至1房 酒店式設計 啟德HENLEY PARK已屆現樓 或先推低座單位 今日 啟德HENLEY PARK已屆現樓 或先推低座單位 黃竹坑海盈山罕有港島鐵路上蓋盤 2房佔近6成 今日 黃竹坑海盈山罕有港島鐵路上蓋盤 2房佔近6成 筲箕灣傲華主打1、2房 月內開售 今日 筲箕灣傲華主打1、2房 月內開售 一手市場 HENLEY PARK 海盈山 維港‧雙鑽 啟德海灣1 天璽‧海 弦岸 傲華 協成行 莊士中國（00298）