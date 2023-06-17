鴨脷洲弦岸首批50伙 開放式折實$531.9萬起

由莊士中國發展的鴨脷洲單幢盤弦岸，於周二（13日）公布首張價單，涉50伙，戶型由開放式至1房，實用面積介乎205至317平方呎。價單定價由$633.1萬至$1,042.1萬，呎價由$30,883至$

...