黃竹坑海盈山罕有港島鐵路上蓋盤 2房佔近6成

黃竹坑港島南岸為近年罕有的港島區鐵路上蓋新盤供應，當中已於去年獲批預售的第4期「海盈山」，由嘉里、信置、太古地產共同發展，料於短期內公布樓書及推售。

發展商早前稱，海盈山將於短期內公布樓書，現時亦正搭建

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