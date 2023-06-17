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啟德HENLEY PARK已屆現樓 或先推低座單位

置業家居 2023/06/17

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啟德新盤魚貫登場，當中由恒地發展、位處啟德市中心的HENLEY PARK已屆現樓，並將於日內上載樓書、開放示範單位及開價，最快可月內開售。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，HENLEY PARK

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欄名 : 封面故事

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