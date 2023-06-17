馬頭角明雋提供開放式至1房 酒店式設計

由佳明發展的馬頭角單幢盤明雋，可望下周上載樓書，並於本月底開放示範單位，最快於7月初發售。佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，明雋最快於下周上載樓書，有機會一同開放示範單位，最快可於7月初發售；至於項

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