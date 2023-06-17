10個市區新盤逾4,300伙列隊登場 搶客戰一觸即發 置業家居 2023/06/17 分享： 分享： 隨着美國聯儲局暫停加息，本港銀行按息維持不變，多個市區項目準備短期起動，類型亦各適其適。由單幢盤到大型項目均有選擇，作為港島罕有鐵路盤的海盈山，備受市場關注外，作為市區新樓重鎮的啟德區，也有多個樓盤推 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 一手持續暢旺 發展商加價試水溫 今日 一手持續暢旺 發展商加價試水溫 筲箕灣傲華主打1、2房 月內開售 今日 筲箕灣傲華主打1、2房 月內開售 鴨脷洲弦岸首批50伙 開放式折實$531.9萬起 今日 鴨脷洲弦岸首批50伙 開放式折實$531.9萬起 黃竹坑海盈山罕有港島鐵路上蓋盤 2房佔近6成 今日 黃竹坑海盈山罕有港島鐵路上蓋盤 2房佔近6成 啟德HENLEY PARK已屆現樓 或先推低座單位 今日 啟德HENLEY PARK已屆現樓 或先推低座單位 你可能感興趣 一手持續暢旺 發展商加價試水溫 今日 01:00 一手持續暢旺 發展商加價試水溫 筲箕灣傲華主打1、2房 月內開售 今日 01:00 筲箕灣傲華主打1、2房 月內開售 鴨脷洲弦岸首批50伙 開放式折實$531.9萬起 今日 01:00 鴨脷洲弦岸首批50伙 開放式折實$531.9萬起 最新專欄文章 更多 馬頭角明雋提供開放式至1房 酒店式設計 今日 馬頭角明雋提供開放式至1房 酒店式設計 啟德HENLEY PARK已屆現樓 或先推低座單位 今日 啟德HENLEY PARK已屆現樓 或先推低座單位 黃竹坑海盈山罕有港島鐵路上蓋盤 2房佔近6成 今日 黃竹坑海盈山罕有港島鐵路上蓋盤 2房佔近6成 鴨脷洲弦岸首批50伙 開放式折實$531.9萬起 今日 鴨脷洲弦岸首批50伙 開放式折實$531.9萬起 筲箕灣傲華主打1、2房 月內開售 今日 筲箕灣傲華主打1、2房 月內開售 一手市場 HENLEY PARK 海盈山 維港‧雙鑽 啟德海灣1 天璽‧海 弦岸 傲華 協成行 莊士中國（00298）