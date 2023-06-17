10個市區新盤逾4,300伙列隊登場 搶客戰一觸即發

隨着美國聯儲局暫停加息，本港銀行按息維持不變，多個市區項目準備短期起動，類型亦各適其適。由單幢盤到大型項目均有選擇，作為港島罕有鐵路盤的海盈山，備受市場關注外，作為市區新樓重鎮的啟德區，也有多個樓盤推

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