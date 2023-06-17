樂建居「新版」私人參建居屋 2種發展模式 提速增供應

房屋問題及加快建屋步伐，一直為本屆政府的重點施政方針之一，在去年特首《施政報告》中，就提出期望透過私人發展商的力量，加快興建資助房屋。政府於周二（13日）公布推出私人參建居屋計劃，並命名為「樂建居」，

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