樂建居「新版」私人參建居屋 2種發展模式 提速增供應 置業家居 2023/06/17 分享： 分享： 房屋問題及加快建屋步伐，一直為本屆政府的重點施政方針之一，在去年特首《施政報告》中，就提出期望透過私人發展商的力量，加快興建資助房屋。政府於周二（13日）公布推出私人參建居屋計劃，並命名為「樂建居」， ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 「Club Vis」及「Club Vim」 室內外設施應有盡有 2023/05/27 「Club Vis」及「Club Vim」 室內外設施應有盡有 12項工種獲滿分 留意窗戶唧膠【獲98分】 2023/05/27 12項工種獲滿分 留意窗戶唧膠【獲98分】 The YOHO Hub第B期開揚景3房 2023/05/27 The YOHO Hub第B期開揚景3房 The YOHO Hub第B期1房月租$1.38萬起 玩盡4萬呎雙會所 2023/05/27 The YOHO Hub第B期1房月租$1.38萬起 玩盡4萬呎雙會所 二手淡靜銀主盤數量攀升 交投按月增逾倍 2023/05/20 二手淡靜銀主盤數量攀升 交投按月增逾倍 居屋 何永賢 房屋局 施政報告 上車盤