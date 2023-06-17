本地小店仿皮革環保產品 發揮紙的無限可能

世界上人有百百種，原來紙都可以有很多可能！近年來坊間出現不少仿皮革的環保產品，它們竟然也是紙的一種。

「紙造可能」的創辦人阿福起初喜歡製作真皮皮革，空餘時間會到深水埗大南街買原材料，而其中一次經歷大大改

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