本地小店仿皮革環保產品 發揮紙的無限可能 置業家居 2023/06/17 分享： 分享： 世界上人有百百種，原來紙都可以有很多可能！近年來坊間出現不少仿皮革的環保產品，它們竟然也是紙的一種。 「紙造可能」的創辦人阿福起初喜歡製作真皮皮革，空餘時間會到深水埗大南街買原材料，而其中一次經歷大大改 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 避開現有競爭 發揮獨有優勢 2023/05/27 避開現有競爭 發揮獨有優勢 港人研發按摩槍 窺準市場缺口 1年回本 銷售點遍布30國 2023/05/27 港人研發按摩槍 窺準市場缺口 1年回本 銷售點遍布30國 原木傢俬具質感 可按要求度身訂造 2023/05/06 原木傢俬具質感 可按要求度身訂造 京都町屋家具店 邊嘆咖啡打卡邊睇傢俬 2023/05/06 京都町屋家具店 邊嘆咖啡打卡邊睇傢俬 本土品牌JK Collection獨創手作皮革花 花卉選擇多達30多種 2023/04/29 本土品牌JK Collection獨創手作皮革花 花卉選擇多達30多種 創業 DIY手作