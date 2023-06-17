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CCL連跌3周 創3月以來近低

置業家居 2023/06/17

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中原城市領先指數（CCL）連跌3周，本周報166.02點（根據6月5日至6月11日簽訂的正式買賣合約，5月22日至5月28日簽訂的臨時買賣合約計算），按周再跌0.48%，指數更創3月初以來新低。

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