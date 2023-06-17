東海富滙豪庭 港推售30伙 已屆現樓 折實價￥647萬起 置業家居 2023/06/17 分享： 分享： 深圳物業東海富滙豪庭部署來港推售30伙，屬通關後首個來港推售的大灣區豪宅項目，折實入場價￥647萬起。 東海富滙豪庭位於深圳市羅湖區蓮塘街道畔山路99號，項目佔地面積超過21萬平方呎，地積比率7.9倍， ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 兆鑫匯金廣場推30伙商務公寓 連裝修總價￥308萬起 2023/06/03 兆鑫匯金廣場推30伙商務公寓 連裝修總價￥308萬起 珠光新城生活配套完善 現樓售￥90萬起 2023/05/20 珠光新城生活配套完善 現樓售￥90萬起 華發四季雲山配套應有盡有 連裝修售價￥272萬起 2023/05/13 華發四季雲山配套應有盡有 連裝修售價￥272萬起 合景臻頤府東方禪意大宅 入場費￥2,000萬起 2023/04/01 合景臻頤府東方禪意大宅 入場費￥2,000萬起 懿臻山低密度1梯1戶大宅 ￥156萬起入場 2023/03/25 懿臻山低密度1梯1戶大宅 ￥156萬起入場 大灣區 豪宅