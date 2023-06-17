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東海富滙豪庭 港推售30伙 已屆現樓 折實價￥647萬起

置業家居 2023/06/17

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深圳物業東海富滙豪庭部署來港推售30伙，屬通關後首個來港推售的大灣區豪宅項目，折實入場價￥647萬起。

東海富滙豪庭位於深圳市羅湖區蓮塘街道畔山路99號，項目佔地面積超過21萬平方呎，地積比率7.9倍，

...

欄名 : 大灣區樓市

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