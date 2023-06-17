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悉尼The Bryson 鄰近鐵路站及商場 2房入場費$645萬起

置業家居 2023/06/17

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位於澳洲悉尼下北岸的Chestwood，距離市中心僅8公里之餘，亦位處名校網內，故區內物業向來深受白領上班族及家庭客歡迎。該區現正有單幢新盤The Bryson在港展銷，1房戶現已售罄，2房戶入場價接

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欄名 : 海外置業

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