悉尼The Bryson 鄰近鐵路站及商場 2房入場費$645萬起 置業家居 2023/06/17 分享： 分享： 位於澳洲悉尼下北岸的Chestwood，距離市中心僅8公里之餘，亦位處名校網內，故區內物業向來深受白領上班族及家庭客歡迎。該區現正有單幢新盤The Bryson在港展銷，1房戶現已售罄，2房戶入場價接 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦South Quay Plaza, Harcourt Gardens盡覽金絲雀碼頭 配套完善 1房$726.3萬起 2023/06/10 倫敦South Quay Plaza, Harcourt Gardens盡覽金絲雀碼頭 配套完善 1房$726.3萬起 伯明翰Silkstream-Lindley House享高度綠化生活 1房入場費$410萬起 2023/06/03 伯明翰Silkstream-Lindley House享高度綠化生活 1房入場費$410萬起 伯明翰Gunsmith House 2房$283萬入場 鄰近商業區 租賃潛力高 2023/05/27 伯明翰Gunsmith House 2房$283萬入場 鄰近商業區 租賃潛力高 新加坡The Reserve Residences鄰近自然保護區 飽覽翠綠景致 2023/05/20 新加坡The Reserve Residences鄰近自然保護區 飽覽翠綠景致 倫敦Wembley Park Gardens綠色生活概念設計 1房入場費$370萬起 2023/05/13 倫敦Wembley Park Gardens綠色生活概念設計 1房入場費$370萬起 澳元