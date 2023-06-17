Klook X 愉景灣酒店 首個蠟筆小新Staycation 早鳥優惠人均低至$995起+送主題禮品 副刊版 2023/06/17 分享： 分享： 今個暑假，Klook與香港愉景灣酒店合作出全港首個蠟筆小新主題的Staycation，即日起，由酒店入口到大堂、主題樓層客房、餐廳及2樓戶外海濱亭內，都可看到蠟筆小新的蹤影，讓大家盡情打卡。入住期間更 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 中電舊總部變身文化館 訴說香港及電力今昔發展 2023/06/10 中電舊總部變身文化館 訴說香港及電力今昔發展 K11 MUSEA首個汽車主題寵物友善花園 MINI Pets Garden免費入場 2023/05/31 K11 MUSEA首個汽車主題寵物友善花園 MINI Pets Garden免費入場 電影叮叮加場 名導同遊電車河 發掘上環取景地 2023/05/20 電影叮叮加場 名導同遊電車河 發掘上環取景地 花見大館繁花滿開 市集賞花卉植物 嘗本土農產 2023/04/05 花見大館繁花滿開 市集賞花卉植物 嘗本土農產 深井清快塘紫藤花盛放 順遊逾200年歷史古村 2023/03/22 深井清快塘紫藤花盛放 順遊逾200年歷史古村