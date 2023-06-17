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Klook X 愉景灣酒店 首個蠟筆小新Staycation 早鳥優惠人均低至$995起+送主題禮品

副刊版 2023/06/17

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今個暑假，Klook與香港愉景灣酒店合作出全港首個蠟筆小新主題的Staycation，即日起，由酒店入口到大堂、主題樓層客房、餐廳及2樓戶外海濱亭內，都可看到蠟筆小新的蹤影，讓大家盡情打卡。入住期間更

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欄名 : 本地遊

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