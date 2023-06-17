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江蘇銘悅中菜館推全新菜式 周末點心Brunch可嘗精選香檳

副刊版 2023/06/17

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位於上環的中菜館「江蘇銘悅」，推出一系列夏日全新單點菜式及「SPLASH周末點心早午餐」，打造融會江浙滬風味的特色美饌。全新單點菜式包括冷盤的東坡凍醬蹄（$188），以自家製的醋蒜醬汁伴以豬蹄的香濃軟

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欄名 : 新鮮熱辣

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