江蘇銘悅中菜館推全新菜式 周末點心Brunch可嘗精選香檳 副刊版 2023/06/17 分享： 分享： 位於上環的中菜館「江蘇銘悅」，推出一系列夏日全新單點菜式及「SPLASH周末點心早午餐」，打造融會江浙滬風味的特色美饌。全新單點菜式包括冷盤的東坡凍醬蹄（$188），以自家製的醋蒜醬汁伴以豬蹄的香濃軟 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 2023香港國際旅遊展 3成新參展地區90場講座及表演 2023/06/13 2023香港國際旅遊展 3成新參展地區90場講座及表演 J's Bar Bistro X 日本護膚品牌HABA推下午茶 免費送逾$2,500亮肌保濕套裝 2023/06/12 J's Bar Bistro X 日本護膚品牌HABA推下午茶 免費送逾$2,500亮肌保濕套裝 法國酒吧Terroirs by LQV 將布根地節慶La Paulee帶到香港 2023/06/10 法國酒吧Terroirs by LQV 將布根地節慶La Paulee帶到香港 Lokman、Alton＠MIRROR + Dee＠ERROR 投資百萬 旺角開街坊平民泰菜 2023/06/05 Lokman、Alton＠MIRROR + Dee＠ERROR 投資百萬 旺角開街坊平民泰菜 半島精品店推父親節朱古力撻 2023/06/03 半島精品店推父親節朱古力撻 餐廳 菜式 蛋 蝦 牛肉 中菜 廚師 上環 杭州 午餐