跨族裔社工團隊 協作服務少數族裔

本港近日發生一宗少數族裔家庭慘案,一名印度裔女士疑殺害其3名年幼女兒,揭示社會對少數族裔人士服務支援及精神健康需要的不足。現時非政府機構普遍以中文提供服務的限制,妨礙了少數族裔人士使用服務和求助的意識及程度,公眾亦關注現時多元族裔社工在數目及訓練上,能否回應少數族裔人士的需要。

筆者從多元族裔社工現況及社工課程訓練兩方面,闡述此現象,認為社會不單需要增加和提升多元族裔社工的數目及質素,政府亦必須建立包括華裔社工在內的跨種族及專業團隊,並投放資源及恒常化現時服務,才能針對性解決少數族裔人士的服務需要。

多元族裔社工佔比微 前綫僅21人

現時本港多元族裔社工人數不足,是不爭的事實。由於社工註冊局並沒有公開本港多元族裔社工的數字,筆者透過擔任香港社會工作者協會-多元族裔社會工作分會顧問,以及每年向提供社會工作課程的院校和服務少數族裔人士的機構了解。

截至本月,本港仍在前綫工作的多元族裔社工人數為21人,從其分布狀況(見表)分析,筆者總結出4項觀察。

第一,多元族裔社工人數比例嚴重不足。根據社會工作者註冊局的數字,截至本月6日,本港共有27,127名註冊社會工作者,多元族裔社工只佔本港註冊社工人數的0.0008%。

據2021年人口普查的結果,香港約有619,568人報稱為非華裔人士,約佔人口8.4%,他們並非全都在香港永久居留,但部分社會服務機構亦會為他們提供服務,例如本地家庭傭工、難民及酷刑聲人士等。假設少數族裔人士平等使用社會服務,每一名多元族裔社工須服務29,503名少數族裔人士,反映21名社工完全不能回應少數族裔居民的需求。

第二,多元族裔社工的女性比例較少。部分少數族裔人士對接受來自異性社工的服務有保留,特別是女服務使用者不太希望接受多元族裔男社工提供服務,這對其尋求服務的意願帶來負面影響。

服務年資偏淺 缺精神健康服務

第三,多元族裔社工服務年資尚淺。21名現職社工中,只有約57%服務年資多於3年,他們普遍也是年輕社工,在面對香港複雜多變的社會問題與服務設計,亟需實踐及累積社會服務經驗,以及持續學習社工介入手法和技巧,才能應對服務挑戰。

第四,只有一名專責提供精神健康服務的多元族裔社工。筆者與香港城市大學社會及行為科學系助理教授關志健,去年於《Social Work in Public Health》期刊發表題為「本港少數族裔使用社區精神健康服務背後的問題」(Issues behind the Utilization of Community Mental Health Services by Ethnic Minorities in Hong Kong)之研究論文,顯示少數族裔人士於2015至2018年平均使用該項服務的比率僅為0.68%,但當中只有一名來自尼泊爾籍的社工提供精神健康相關服務。

在早前的慘劇中,疑殺害其3名年幼女兒的印度裔女子,據報也是產後出現精神異常。正如特首李家超所言,這些悲劇會否發生,關鍵在於受助人是否願意主動尋求協助,而以現時提供多元族裔精神健康服務人手極為不足的情況下,勢將減低他們「自己人幫自己人」的求助意慾。

加強英文訓練要求 減溝通障礙

現時,全港共有13所大專校提供社工教育課程,當中5所為教資會資助院校。根據筆者所得數據,香港大學社會工作碩士課程及明愛專上學院社會工作高級文憑課程,有較多來自多元族裔的社工學生就讀,但在受教資會資助的社工學位課程中,多元族裔社工學生則佔極少數,且大多來自香港城市大學。

本地大專院校對應考香港中學文憑試的學生,訂立最低入學要求,當中包括中文科。從數字上看,由教資會資助的學位社工課程,特別缺少多元族裔學生,這與各資助院校對中文科的入讀要求有一定關係,從而影響多元族裔學生入讀資助大學社工學位課程的機會。

此外,本港並非每所大專院校均以英文作為主要教學語言,就讀社會工作課程的多元族裔學生,入讀後須大量理解中文課程內容、以廣東話作個案討論等情況時有發生,亦令他們在學習上遇上不少困難。

香港作為一個以中文及英文為法定語言的社會,筆者並不認為多元族裔社工不需學習中文,但以現時南亞少數族裔人士仍以英文及其母語,如烏都語、尼泊爾語及印地語等溝通的情況下,加強以英文作為社會工作課程訓練的要求,亦無可厚非。然而,5所以英語作為教學語言、並由教資會資助提供社會工作學位課程的院校,也對學生中文成績訂立基本收生要求,形成極少多元族裔學生成功入讀學位社工課程的惡性循環。

筆者認為,增加多元族裔社工數目固然重要,但培訓華裔社工以應對少數族裔人士服務需要也必不可少,當中設立結合華裔及多元族裔跨專業的社工團隊是關鍵。

首先,為鼓勵更多少數族裔人士投身社福界別,各大提供社會工作課程的院校,須積極檢視收生機制、課程設計及結構、畢業後支援等各方面,能否做到擁抱種族多元的舉措,以提升多元族裔學生入讀社工課程的意向與機會。

注重培訓華裔社工 增文化敏感度

此外,提升前綫華裔社工和其他專業的文化適能及敏感度(cultural competency and sensitivity),亦有助更有效服務少數族裔人士,政府及非政府機構須訂下可量度的指標,規定華裔同工持續接受這類訓練。在早前的慘劇中,亦可體現提升相關訓練的重要性,例如涉事家庭為印度及巴基斯坦籍夫婦,並育有3名女兒,不同種族的婚姻與子女性別的因素,亦不容忽視。

最後,政府必須透過投放更多資源,例如恒常化社會福利署資助的少數族裔大使計劃,以及增加外展服務隊中多元族裔社工的比例,方能達致華裔及多元族裔社工團隊協作的力量,發揮各自優勢,全面亦具針對性地服務在港的少數族裔人士。

▲ 現時本港多元族裔社工人數不足,除了增加多元族裔社工數目,培訓華裔社工以應對少數族裔人士服務需要亦必不可少,當中設立結合華裔及多元族裔跨專業的社工團隊是關鍵。(資料圖片)