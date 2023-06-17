善用土地資源 增創意滿足需求

不少發達國家和地區也面對可負擔住屋供應短缺的問題，香港也不例外，甚至是很多港人不滿的主要原因，感覺嚴重影響了生活的質素。在香港，買樓置業一向為建立財富和保值起了重要作用，但愈來愈多人發現，要達到此目標似乎不太可能，或要為此解決財政上的困難非常吃力。大家都認同，我們需要一個長遠解決方案，無奈解決問題的進度卻頗為緩慢。今天，我們需要以創新的方案，針對土地徵用的複雜過程，解決問題的癥結，以滿足現在和未來的需求。

着力建智慧城市 兼保護自然景觀

在解決房屋供應不足的問題上，我們需要一個有遠見、切合所需、滿足整體人口需要、且可提供基建硬件的都市化計劃，讓我們能與大灣區及附近區域的地方競爭。我們要着力構建智慧城市、應用先進的建築技術，以加快建屋進度，希望讓所有人都能負擔得起住屋，以及擁有一定的生活水平。一個全面解決住房問題的方案，將會是用以衡量我們作為一個進步社會的成功與否，並吸引人們到來生活和工作。

當然，我們亦要為後代着想，希望致力保護環境景觀和自然遺產，因為這是我們其中一個優勢，也存有很大的社會和經濟價值。可以隨時隨地、很方便地參與戶外活動，以及欣賞優美的自然環境，無論對本地居民或旅客都是好事，因此若有更好的方案解決住屋問題，實在不應破壞我們的天然風景。

明日大嶼願景對解決土地問題提供了長遠方案，當中建議興建人工島和進行多個填海工程，預期可創造1,700公頃土地，興建26萬至40萬個住宅單位，7成單位計劃用作公營房屋，另亦包括3個核心商業區，並更好地推進大嶼山的娛樂和休閒發展。

大增供應 亦須堵公營屋制度漏洞

特區政府的《長遠房屋策略2022年周年進度報告》顯示，未來10年期（即2023／2024至2032／2033年度）的供應目標為43萬個單位，當中公營房屋供應目標為30.1萬個單位。團結香港基金早前發表的《十年房屋落成量預測2023》顯示，未來5年供應將出現明顯改善，而北部都會區的發展潛力，將有助達致《長遠房屋策略》的10年供應目標。

然而，在公營房屋範疇上，一些系統性問題仍須處理，例如住戶對入息或資產作出虛假陳述、違反租約條款、丟空單位等；年初不幸發生的名媛被害案，也揭露了公營房屋制度存在漏洞，包括相關部門不會對綠表購買居屋者，進行入息和資產審查，事件經報道後，房委會即時收緊了綠表人士的購買資格和公屋富戶等政策。

社會普遍意見認為，不再符合條件的住戶為數不少，當局有必要對住戶進行全面、嚴謹和透明的審查，以確保珍貴的公營房屋資源不被濫用，並把單位分配給符合資格的有需要人士。

近期，香港哥爾夫球會位於粉嶺的球場，又在房屋供應討論上再度成為焦點，各方意見不一。若土地被收回，高爾夫球場就得關門，沒有替代，也有可能引發針對鄉郊自然環境的批評；而預計可提供1.2萬個公營房屋單位，是否意味着在解決住屋問題上取得真正進展？又或此舉只是表面工夫，為避免批評保護精英階層的利益，分散人們的注意力？若是把球場改為向公眾作全面開放，又會否是更好的解決方案？

收回高球場或礙國際賽事 惹爭議

收回球場作發展，有可能會危及香港哥爾夫球會舉辦大型國際賽事的能力，賽事組織單位已為此表達了其擔憂，但政府並不認同。即將舉行的香港高爾夫球公開賽，乃重大的國際體育賽事，歷屆冠軍包括多位高爾夫界的傳奇人物，上屆（即2019年）的香港公開賽直播賽事，就吸引了全球超過4億家庭收看，在市場營銷來說，這是推廣和宣傳香港很好的方式。我不打高爾夫球，但卻知道單單在2019年，會方舉辦的慈善活動為多間慈善機構籌集了2,700萬元善款。

從一些例子可見，或許並非所有可用的土地供應選項，都得到充分考慮，多是為了滿足短期所需。上星期，新加坡政府和當地賽馬公會宣布，將於2024年10月舉行最後一場比賽，位於克蘭芝的場地將於2027年3月前歸還政府。因為賽馬收入減少而要關閉並收回馬場，似乎是一個頗極端的例子，當地馬會過去推廣賽馬運動作出努力，賽事收入也為慈善事業作付出、為社區作貢獻，不少人為馬場的關閉感到傷感、難過。

今天社會爭議依然，而我們的後代將對我們這一代人如何利用現有的資源，創造一個適合所有人生活、並可與區內其他地方競爭的最佳環境，作出評價。