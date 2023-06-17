渝港合作新機制 兩地企業「併船出海」

行政長官李家超早前率團到訪重慶，香港和重慶兩地成立了合作新機制，並就渝港合力貢獻國家高質量發展、推動開展全方位合作，達成11個共識，包括鼓勵兩地企業建立戰略夥伴關係，聯合開發「一帶一路」沿綫市場。

說好香港故事 促渝港經貿交流

值得注意的是，重慶位於「一帶一路」和長江經濟帶的交滙點，是國家西部大開發的重要戰略支點；而香港實現由亂及治的重大轉折，發展已經進入新階段。在進一步融入國家發展大局的進程中，香港一定能夠打造新優勢、作出新貢獻，隨着國家政策措施持續出台，香港工商界必須把握機會，攜手促進渝港兩地的經貿交流，一起說好香港故事，為兩地企業交流開啟新篇章。

香港與重慶的關係一向十分密切，香港是重慶企業第一大對外投資目的地，重慶對香港直接投資存量達35億美元；目前在香港開展業務的重慶企業超過150家，有16家渝企在港上市，重慶利用香港資本市場還有很大上升空間。可以預期，在RCEP框架下，重慶與香港、香港與國際的經貿合作，將邁上新台階，重慶將持續強化與香港經貿合作，促進兩地經濟、文化交流，發展開放型經濟、營造一流營商環境，提升重慶對外開放競爭力。

在國家整體布局下，渝港兩地均扮演重要而獨特的角色。國家「十四五」規劃明確支持香港鞏固提升競爭優勢，發展「八大中心」，而重慶是「成渝地區雙城經濟圈」核心城市，亦是「一帶一路」與「長江經濟帶」重要戰略聯結點。

深化合作領域 拓一帶一路市場

香港是國際金融、貿易和航運中心，也是「一帶一路」重要節點，與歐美、中東，以至東盟等重要經濟體，有長久而緊密的經貿關係。香港是共建「一帶一路」的積極參與者、貢獻者，也是受益者；擁有一國兩制的獨特優勢，既是國家與世界各地營商的橋樑，也是聯繫各方的關鍵門戶。渝港兩地能優勢互補，加強合作肯定有利互利共贏，也標誌着香港將更好融入國家發展大局。

事實上，渝港兩地都是全國具影響力的重要經濟中心，香港有近140萬家企業，是支撑和促進香港經濟發展繁榮的火車頭，相信只要工商企業和專業人士主動把握歷史新機遇，積極融入國家發展大局，發揮好聯通國家和世界的橋樑作用，在合力譜寫香港發展新華章的進程中，必將大有可為。

香港及重慶兩地政府也要鼓勵兩地企業，參與彼此的經貿活動和展會，推動兩地企業併船出海，參與「一帶一路」建設，開拓在金融、經貿、創科、旅遊等多個領域上，深化合作。