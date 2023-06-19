美國比華利山酒店 開設Dioriviera期間限定店 副刊版 2023/06/19 分享： 分享： 為慶祝今年推出的Dioriviera限定系列，Dior在今夏進駐多切斯特酒店集團旗下的比華利山酒店（The Beverly Hills Hotel）開設限時精品商店，酒店住客及外來賓客均可進入。 泳池上 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 澳門首個充氣城堡嘉年華 設9座巨型彈跳城堡 2023/06/15 澳門首個充氣城堡嘉年華 設9座巨型彈跳城堡 瑞典米芝蓮3星餐廳 空降曼谷 名廚主理亞洲風北歐美食 2023/06/14 瑞典米芝蓮3星餐廳 空降曼谷 名廚主理亞洲風北歐美食 北海道札幌親子新景點 水族館睇企鵝水母 2023/06/12 北海道札幌親子新景點 水族館睇企鵝水母 探索澳洲自駕遊 澳洲旅遊現金券半價發售 2023/06/10 探索澳洲自駕遊 澳洲旅遊現金券半價發售 teamLab 7月登陸香港MegaBox 6大打卡位+早鳥門票即日開售 2023/06/08 teamLab 7月登陸香港MegaBox 6大打卡位+早鳥門票即日開售 美國 酒店 設計 泳池 SPA Dior 比華利山 旅遊資訊