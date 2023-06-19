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美國比華利山酒店 開設Dioriviera期間限定店

副刊版 2023/06/19

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為慶祝今年推出的Dioriviera限定系列，Dior在今夏進駐多切斯特酒店集團旗下的比華利山酒店（The Beverly Hills Hotel）開設限時精品商店，酒店住客及外來賓客均可進入。

泳池上

...

欄名 : 旅事通

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