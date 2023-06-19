阿根廷足球隊到中國和澳洲隊友誼賽，美斯入境中國時新聞多多，卡了幾小時才能過關，加上之前這比賽沒有太多宣傳，令人覺得今次安排好像較匆忙。從商業角度考慮，自然也有人會考究，這場賽事實為商業性質，銷情如何及能否翻本？

其實這場比賽頗有指標意義，一些基本情況需說明一下。它是疫後的首個大型著名球隊訪問中國，最早本來計劃是跟中國國家隊比賽，但年初時國足出了那麼多新聞，連最高管理層都差不多全被撤換，當然就不方便再跟國足對賽，臨時才找來澳洲隊去替補。

場地也是北京工人體育場重建翻新後的重要世界級比賽，新館最多可容納六萬八千人，也算是對場館的實力測試。

另外，還有國際大比賽的生意經，由私人企業去主辦這些比賽，有沒有錢途？背後搞手又是如何爭取到阿根廷這世界頂級球隊到中國？

足夠的出場費當然是必然的。據傳今次阿根廷隊單是出場費，就去到天價五百萬美元（折合近四千萬港元），還未包括贊助及轉播費分成。這出場費據體育活動搞手分析，是疫情前阿根廷隊普遍開價二百萬美金的兩倍有多。之前日本曾用三百五十萬請他們都沒答應。

成本投入還有包球隊的差旅等開支，所以今次北京的友誼賽，票價一點不便宜，最平是小量的五百八十元（人民幣，下同），最高去到四千八百元。但比較阿根廷下一場在印尼的國際友誼賽，票價最高只是二千元，可以說阿根廷是得到很多甜頭而來。排除各種贊助票，若實銷五萬張，均價二千五百元，都有一點二五億元收入。扣除所有開支（主要還有售票渠道分帳），最終條數如何可自行估算。當然，有時不能單從數字生意經來評估，可能請到美斯到中國贈興，也已經是這企業的一個成就。