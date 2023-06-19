歷史好看之處，是它記錄了人性。我看歷史，不是看事件，而是着眼看：究竟人性有沒有進步和進化過？看歷史或許是一個很好的觀察、思考和反思點。

人類是共同體，因為我們都「共享」了相同人性，所以不同地方發生的歷史事件，雖有時空獨特性，但卻記載着相同人性之特質，只不過某時某日輪到某地方發生這些事情而已；看得多歷史的人，或許會像我一樣，不會覺得某個國家某個文化某個種族特別優秀或卑劣，甚至愈自詡優秀者，實則愈多遮醜事。國與國之間鬥硬件強弱，但若論人性的話，天下烏鴉都一樣，有人的地方，就是各式各樣人性真面目顯露之時。

太陽底下無新事，看歷史就是看人類不停重複地暴露人性。例如，看一九四○年納粹德軍輕易直搗法國領土，只用了六星期就吞拼巴黎那段歷史，就夠多人性可看。法國巴黎人一向自命不凡，有識之士亦不少，起碼見過世面，但這樣一個地方培育出來的人，在面對納粹軍時，馬上繳械投降，連掙扎也沒有。那款由classy品味城市自甘淪為納粹黨支持者的相格，也實在難看了一點，說到底是大城市的人，顧及生存也得顧及一點尊嚴吧！世人看了法國巴黎人這副可謂底牌盡露的相格後，很難不側目視之。

但對我來說，是否只有法國巴黎人如此不堪一擊呢？人類歷史一路繼續行，甘心用尊嚴氣節去換取偷生的，應該不僅是某時某地的一班法國巴黎人。因此，看歷史不看人性，就只會看到別人的事件，那與我們何干？但看到歷史背後的人性，就看到人類是共同體，那就很有趣了，愚昧的人性在世界不同階段的發展史上重複又重複，愈看得多愈發現，人類不停致力超越科技，卻從沒超越人類的劣根性。