名古屋KOMEDA'S Coffee 屯門再開分店 店家限定甜品熊本蜜瓜冰與火 副刊版 2023/06/19 分享： 分享： 日本名古屋過江龍KOMEDA'S Coffee，去年10月登陸AEON STYLE黃埔，開幕後一直深受顧客歡迎。最近另一間分店AEON屯門店剛正式開業，成為店家新界區首間分店，讓大家更多機會品嘗名古屋 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 江蘇銘悅中菜館推全新菜式 周末點心Brunch可嘗精選香檳 2023/06/17 江蘇銘悅中菜館推全新菜式 周末點心Brunch可嘗精選香檳 2023香港國際旅遊展 3成新參展地區90場講座及表演 2023/06/13 2023香港國際旅遊展 3成新參展地區90場講座及表演 J's Bar Bistro X 日本護膚品牌HABA推下午茶 免費送逾$2,500亮肌保濕套裝 2023/06/12 J's Bar Bistro X 日本護膚品牌HABA推下午茶 免費送逾$2,500亮肌保濕套裝 法國酒吧Terroirs by LQV 將布根地節慶La Paulee帶到香港 2023/06/10 法國酒吧Terroirs by LQV 將布根地節慶La Paulee帶到香港 Lokman、Alton＠MIRROR + Dee＠ERROR 投資百萬 旺角開街坊平民泰菜 2023/06/05 Lokman、Alton＠MIRROR + Dee＠ERROR 投資百萬 旺角開街坊平民泰菜 日本 餐廳 美食 尖沙咀 甜品 士多啤梨 熊本 蜜瓜 名古屋 信用卡