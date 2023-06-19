Meta首席AI科學家：AI智慧目前不如狗 行政人員版 2023/06/19 分享： 分享： 人工智能（AI）威脅論時有聽聞，近日Meta首席AI科學家Yann LeCun就表示，目前如ChatGPT等AI系統甚至還不如一隻狗般聰明。 日前Yann LeCunn於Viva Tech會議上表示， ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 平治引入ChatGPT 自動回應車主口頭指令 今日 平治引入ChatGPT 自動回應車主口頭指令 賀「滑嘟嘟」52歲 美麥當勞推懷舊遊戲 2023/06/16 賀「滑嘟嘟」52歲 美麥當勞推懷舊遊戲 Google Maps推3功能 助尋最佳旅遊拍攝角度 2023/06/16 Google Maps推3功能 助尋最佳旅遊拍攝角度 YouTube降「夥伴」門檻 擁500訂戶可成YouTuber 2023/06/15 YouTube降「夥伴」門檻 擁500訂戶可成YouTuber Adobe Illustrator 測試AI生成着色功能 2023/06/15 Adobe Illustrator 測試AI生成着色功能 人工智能 狗 Meta