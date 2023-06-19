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平治引入ChatGPT 自動回應車主口頭指令

行政人員版 2023/06/19

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德國車廠平治（Mercedes-Benz）宣布與Microsoft合作，將在汽車中新增ChatGPT功能。

ChatGPT的作用在於能自然流暢地與用戶聊天與執行指令，未來車主可於車內用「Hey,

...

欄名 : 科技新知

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