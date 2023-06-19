香港社會分歧亟待化解 立足點是甚麼？

最近，香港社會圍繞一些熱點焦點重點問題紛爭不斷，例如特區政府計劃收回粉嶺高爾夫球場部分用地建公屋，耗時數年，一波三折，到了臨門一腳，劇情又出現反轉；又例如有人認為本地勞工短缺情況未見改善，當局決定擴大輸入外勞，尤其針對建造業及運輸業，準備輸入勞工1.8萬人，並且放寬26個一般工種容許輸入勞工兩年，引來社會各界眾說紛紜，莫衷一是；再例如，特區政府就禁止「港獨」歌曲一事，入稟高等法院申請禁制令，也引發紛爭。

公說公有理，婆說婆有理，各方的立場似乎都有幾分道理，但站在維護香港整體利益的角度看，則可以看出許多道理其實並不成立，因為「小道理」凌駕「大道理」，這顯然是不對的。

把維護香港整體利益放在首位，這才是化解紛爭的立足點，惟有如此，香港才能提高治理效能，最終令730萬本港居民受益。

粉嶺高爾夫球場始建於1911年，已有百年歷史，球場周邊早已成為人口密集、交通設施成熟的市區。球場所屬地段是政府土地，業權屬於政府，高爾夫球會只是承租人，政府按租約到期收回的32公頃土地，應該是沒有多少爭議的事情。

2018年，政府花費公帑1,200萬元，土地供應小組舉辦土地大辯論，並進行全民諮詢；2019年2月，政府接納土地供應小組建議，決定收回32公頃土地，其中生態價值較低的9.5公頃用以興建1.2萬個公屋，其餘22.5公頃的土地規劃為生態公園。

高球場收地之爭 顯階層矛盾

香港還有20多萬人住在劏房和籠屋中，另有符合條件的20多萬人在等候上樓，可見解決住房難非常迫切。香港城市街道狹窄、綠化率偏低，與新加坡的花園城市相比差距很大。前朝和本屆政府都認為，收回粉領高爾夫球場三分之二的土地建設生態公園，可提升市民生活品質，對於香港居民來說，這是一件好事。

然而，此事激起劇烈反彈，近來在政府舉辦的聽證會上，出現一邊倒的反對收回之聲，理由五花八門，大至「削弱香港國際金融中心地位」、「影響國際城市形象」，小到「水電費」，甚至有人用昆蟲的棲息地逼迫港府收回決定，各種聲音都有。

眾所周知，高爾夫球原本就是一座國際性城市必不可少的體育運動，況且高爾夫會員當中，大都是香港「有頭有臉」的工商界人士，會員反對的能量之大，給特區政府造成不小壓力，某些政府官員不斷「改口」，也使這部「連續劇」不斷蹉跎、起伏、拉長。

一方說香港最重要、最急迫的事，是解決住房難，是長期困擾香港的民生之痛；另一方說，高爾夫運動是與香港這座國際大都會相匹配的，很難想像居住在這座城市的高爾夫愛好者，要跋山涉水去外地開打；也有人質疑，為何「非拿高爾夫球場開刀」？

凡事都有個輕重緩急，各方站在自己的立場，對「輕重緩急」的認識不同，凸顯階層之間的矛盾。

自2019年「修例風波」開始流傳的「獨歌」《願榮光回歸香港》，歌詞內容含有已被法庭裁定可構成煽動的口號，該歌曲多次被錯誤表述為所謂「香港國歌」，在國際賽事中被多次錯誤播放，對國歌造成侮辱，顯然違反了香港基本法和國安法。

特區政府律政司入稟高等法院申請禁制令，禁止被告或其代理人，以任何方式傳播這首歌曲，這是特區政府履行維護國家安全職責的體現，是天經地義之事，原本沒有多少可以爭議的空間；然而，卻有人在一些細節問題上糾纏不休，試圖用各自的小「規矩」，壓過「維護國家安全」這個大「規矩」。

香港整體上已實現由亂到治，正處於由治及興的新階段。今年前5個月，香港經濟復甦的勢頭喜人，一舉扭轉了持續下滑的趨勢，國際權威機構普遍調高了對香港2023年經濟增長的預期。但須注意，如果不徹底清除亂源，香港的繁榮也是建立在沙灘上的大廈，根基不穩，風險巨大，一旦國際政治經濟格局發生變化，稍有風吹草動，「港獨」勢力還有可能捲土重來。

2019年的「修例風波」告訴人們「香港亂了」，除了極少數別有用心之人，絕大部分居民都要遭殃；香港社會安寧了，絕大多數居民都會受益，維護國家安全，也是維護香港的整體利益。十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍，多次在重要場合強調，「保國家安全，就是保『一國兩制』，就是保香港繁榮發展，就是保香港的民主自由，就是保香港全體居民的人權和根本福祉，就是保所有外國和內地來香港投資者的利益。沒有安全和穩定，一切都無從談起。」

禁「獨歌」之爭 「穩」是「興」之基

當下需要釐清「穩」與「興」的邏輯關係，從維護國家安全和保持香港長期繁榮穩定的角度，看待禁「港獨」歌曲的意義，而不應被細枝末節所擾，迷失了大方向。

國家主席習近平在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮上的講話中，提及「不斷增強發展動能」理念，講了一段非常重要、非常深刻的話，「中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。」

紛爭背後 既得利益難割捨

當下香港已經走出「泛政治化」的泥潭，全社會把主要精力用在了發展經濟、改善民生上，這是一個歷史性轉折，但這並不意味着香港治理就會變得容易。習近平告誡香港「不斷增強發展動能」，就必須推進改革；要推進改革，就必須破除利益固化藩籬。

須知，破除利益固化藩籬並非易事，哪個既得利益階層願意把「到口的肥肉」吐出來呢？因此，改革也是一場革命，不見得有「刀光劍影」，但「暗流湧動」、「風高浪急」是免不了的。

「修例風波」期間，為甚麼會有那麼多年輕人上街施暴？而且大多來自基層市民家庭，那些鼓動學生上街的「大佬」們，並沒有送自己的子女上街；許多青年學生對「民主」、「自由」一知半解，也說不清「修例」錯在哪裏，大多數人無非就是借機發洩，因為香港貧富差距拉大，社會階層固化，令年輕人看不到希望，無論付出多少辛苦，都無法從根本上改變命運。

從奮鬥變為「躺平」，從「躺平」再到「擺爛」，如果一個社會的年輕人都變成了這樣，是非常可怕的！這樣的社會哪來的活力？

須懂「有捨才有得」 大處着眼

當下香港社會已形成了必須發展經濟、改善民生的共識，現在的問題是如何以改革的手段發展經濟、改善民生？

對於改革，各個群體的主張很多，各有側重，高見頻出，但有一個共同點：「不要動我的奶酪！」平心而論，這個想法是不現實的。

香港長期以來形成的貧富差距拉大問題，須一步步解決，需要大家一起來努力，經濟實力強、公眾話語權大的群體，以及肩負治理責任特區管治團隊成員，理應有更大擔當。特別是對於既得利益階層來說，要懂得「有捨才有得」的道理，處理好「大與小」的關係，小處「捨」，大處「得」；處理好「遠與近」的關係，近處「捨」，遠處「得」。

《獅子山下》唱到：「既是同舟在獅子山下且共濟，拋棄區分求共對，放開彼此心中矛盾，理想一起去追。」細細琢磨，這段歌詞並不過時。

香港這條船，需要我們大家一起來撑。把維護香港整體利益放在首位，以此作為化解紛爭的立足點和出發點，我們才能形成「最大公約數」，令香港這條船行得更穩、更遠。

▲ 作者認為，香港就如船一樣，需要大眾一起來撑，並把維護香港整體利益放在首位，以此作為化解紛爭的立足點和出發點。（資料圖片）