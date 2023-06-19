布林肯終訪華 中美如何各取所需？

美國國務卿布林肯昨（18日）抵達中國訪問兩天，是為2018年以來訪華最高級美國官員。布林肯此訪因一個流浪氣球拖了4個月才成行，這段時間以來，中美各自的內政外交格局都有不少變化。兩國此時恢復高層訪問，雖然對理順結構矛盾不抱期望，但都是基於眼前現實需求而行。

未來半年左右時間內，中美關係有望止跌企穩，有些衝突或不再加碼，有些熱點料轉入觀望。不過，美國政治的不可控性質，始終是中美關係高層規劃一大威脅。

布林肯原定2月訪華失機後，中美高層不瞅不睬了數月，各自發功。雙方對自身和對方力量和局限，相信都有一番新了解。

京冀穩信心需求 美須穩債市金融

美國在東北亞、東南亞兩個方向都加強了對華壓力。南韓尹悅錫全面倒向美日陣營，開始口頭干預台海，甚至不惜就中國大使一句沒點名的「賭中國輸的人會後悔」發難。菲律賓亦明顯在軍事上向美國靠攏，多開放4個基地供美軍使用，更安排記者登上海警船向中國碰瓷。

但美國在全球籌組反華聯盟，整體效果並不如預期。澳洲等亞太國家採取更平衡政策，歐洲盟友亦另有想法下，美方近月調整了對華表述，強調「不脫鈎」，而跟隨歐盟「去風險」講法。

經濟方面，美國避過了債限危機，但金融波動未斷尾。財政部未來數月料大幅發債，或大量減少市場流動性，從而驅動債息上升、股市調整，銀行業困難亦恐雪上加霜。

中國外交大棋局近月則有積極進展。中方在中亞拓展了影響力，與中亞五國舉行首次實體峰會；在中東促成了沙特伊朗和解，成為一股主持和平、推動發展的力量。這都有助推進一帶一路、宣揚新安全觀，削弱美國搞陣營對抗的圖謀。更重要的是，中方爭取西方內部的法國亦有一定收穫，總統馬克龍據報有意參加金磚峰會，而廣大發展中國家都在與中方聯動，着力去美元化。

然而，中國經濟數據連月欠佳，復甦動力減弱勢頭似乎超出預期；外部需求減弱，內部消費和投資信心在政經大氣候下同樣不振，刺激空間卻受美息高企所限。中方雖也高規格接待美企高管，爭取穩住外資，並嘗試藉此倒逼美國政界，但效果在中美互相防範的既定政策方向下並不突出。

因此，中美此時重啟高層訪問均有實質需求。中國需要穩信心、穩需求，美國需要穩債市、穩金融，都離不開相對穩定的國際環境。中美有商有量，市場不確定性方會減少。

溝通現實需求 對着幹惟難撕破臉

除了穩定經濟，中美目前亦有現實政治需求，必須深入溝通方能滿足。APEC會議預定11月於美國三藩市舉行，中國國家主席習近平屆時料會赴美參會，並與美國總統拜登碰面，此行各種細節、是否和怎樣舉行雙邊會晤，都需要雙方提前協商安排。

美國進入大選周期，拜登角逐連任，自然希望掌握選戰節奏，不用被共和黨製造議題牽着走。拜登政府所以亦尋求與中方加強溝通，管控分歧，尤其要避免意外事件發生。

布林肯此次訪華，中美事前協商亦明顯較2月充分。相比上次美方單方面宣布布林肯即將訪華，但最後因浪流氣球取消，今次布林肯前先與中國國務委員兼外長秦剛通話，兩國官方再幾乎同步宣布訪問安排，克服了「古巴間謀基地」傳言干擾，避免再次節外生枝。

事實上，中美官員5月以來已有一系列互動。秦剛在北京會見了美國駐華大使伯恩斯。中共中央政治局委員、中央外事工作辦公室主任王毅，與美國國安顧問沙利文在維也納會晤。中國商務部長王文濤赴美出席APEC部長會議期間，亦與美國商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪會談。

雙方近期亦有些帶正面作用的實際行動。美國官員放風，拜登政府有意延長於10月到期的豁免，允許南韓和台灣地區芯片製造商在中國大陸繼續經營。美國財政部上月公布最新數據指，中國連續7個月減持美債後，在3月重新增持。

這都生動反映出，中美即使對着幹也難以和對方撕破臉。芯片企業頂尖如台積電與Nvidia，亦有相當收入來自中國為主的成熟產品市場，美國封鎖力度過猛會摧毀芯片業，無法實現支配先進技術目標。中國推動人民幣國際化，過程間亦需要持有更多美元，來鞏固人民幣在國際間的地位和持有人信心。

美官訪華大門開 關係止跌企穩？

隨着布林肯訪華實現，美國財長耶倫、氣候特使克里等官員訪華大門亦會開啟，而中美高層訪問和協商恢復，兩國關係在下半年即使不會改善，亦有望不再惡化，止跌企穩。

大膽預測，美國現有對華芯片技術打壓不會解除，但是或也不再加碼；中國則可能願意協助消化一些新發美債，並加大力度規管美方關心的芬太尼問題。烏克蘭反攻成敗未來數月逐漸明瞭，俄烏年底前返回談判桌壓力增加，中美屆時更不排除會有一些合作空間。至於台海局勢，短期內出現意外機會不大，中長期走向則很大程度上要視乎明年1月台灣大選結果。

結構矛盾仍未變 中方需擺脫被動

當然，這絲毫改變不了中美結構矛盾。中方始終強調，美方必須尊重台灣問題等中國核心利益，方能避免衝突，更應以實際行動落實「五不四無意」承諾。但美方決心阻止中國繼續崛起，只要不親自打仗，任何有助目標的手段，包括將烏克蘭模式複製到台海，都是可以接受的「競爭」範圍，「五不四無意」與「一中政策沒變」純粹是「最終解釋權在我」。

而且，美國政治極化程度有增無減，大選前更是這趨勢集中體現的高峰期，共和黨勢必設法以中國造文章敲打拜登政府。甚至民主黨內部也在鬥爭，這一點從布林肯訪華前先後發生浪流氣球、「古巴間謀基地」清晰可見，這都成為中美高層規劃兩國關係的不可控因素。中方不滿美方老是想打就打、想談就談，但這就是美國在國際間設置議題的優勢，中方需要不斷改善向國際傳達觀點的形式，擺脫被動。

▲ 美國國務卿布林肯訪華兩日，是為2018年以來訪華最高級美國官員。（路透社圖片）