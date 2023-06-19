海洋公園「夏日曆險」再登場 歲半至11歲可參加不同探索課程

暑假就快到，黛安聽聞海洋公園教育系列「夏日曆險課程」再度登場，當中包括全新為18至35個月大幼兒度身設計嘅「兒趣探索行」，小朋友可與家長透過個半小時嘅五感活動及體驗式學習，認識可愛嘅角鵬並親親大自然，活動包括製作簡單主題服裝和近距離參觀餵飼教育示範等。

此外，課程今年更首次加入水上體驗「漫趣探索行」，帶領9至11歲小朋友由海洋公園走到大樹灣及西貢，學習划獨木舟和參加浮潛活動，夜晚就會喺公園「海洋奇觀」感受海底世界嘅寧靜，並以AI繪畫出3日活動嘅精采體驗。

而「童趣探索行」則適合4至5歲小朋友參加，佢哋可加入「小偵探隊」，喺活動中透過小遊戲、手工及親手餵飼嘅機會了解可愛嘅企鵝；又或是加入「小廚師隊」，化身小廚師為「客人」，包括斑海豹及「海洋奇觀」嘅魚兒送上食物。「樂趣探索行」就邀請6至8歲小朋友加入「動物知識聯盟」，佢哋可以參加「海洋冒險隊」，與隊員一起挑戰唔同海洋地帶，及為海獅和珊瑚魚送上美點等。而「科學家隊」則會透過科學實驗，畀小朋友認識唔同海洋動物。

本文轉載自《晴報》

▲ 「樂趣探索行科學家隊」

▲ 「漫趣探索行」