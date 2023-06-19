環球投資全攻略網上講座 拆解伯明翰樓市 達至投資收益UP!

▲ 講座主持經濟日報高級記者潘淑盈（右），以及講座嘉賓BuyAssociation APAC Director Libby Cheung（左）。

《地產站》日前舉辦環球投資全攻略網上講座，主題為港人其中一個熱門投資地區——英國伯明翰，並邀請到BuyAssociation APAC Director Libby Cheung作講座嘉賓，分析當地物業市場趨勢，以及港人往該地投資或定居的入手攻略。



港人偏好英國物業 英鎊低位成催化劑



Libby分享，以全球海外物業市場計算，英國物業受歡迎的程度可算是數一數二，而香港人投資當地物業亦有數個主要考慮因素，包括英國物業需求強勁，長期面對物業供應不足的情況，加上近幾年英鎊貨幣價格處於歷史低位，對港人而言是一個很好的投資機會。

伯明翰是英國主要的商業和文化中心，因此當地的物業市場一直受關注，亦是港人熱門投資地區之一。自從2021年英國高鐵2號綫（HS2）開始興建，加上2022年歐聯邦運動會（Commonwealth Games）的加持，整個伯明翰的物業市場再度熱烈。多間大行的英國樓市數據分析指伯明翰的樓價升幅為每年5%，比英國大市升幅速度更快，當中更超越倫敦的每年2.5%和曼徹斯特的每年4%。



近100%出租率 平均空置期僅14天



同時從地理位置上分析，伯明翰位於英格蘭中部，前往英國其他主要城市相對快捷和方便。近幾年除了香港人選擇往該地定居，亦有不少英國本地人都會從倫敦或其他主要城市遷往伯明翰，不少英國公司例如匯豐、高盛等，都將其總部或分公司搬到伯明翰，因此該地物業市場比較蓬勃。

Libby指，BuyAssociation在英國有18年物業總代理的經驗，除了物業銷售外，亦包括稅務規劃、按揭申請和物業出租代理服務等。她分享，公司自2017年開始代理伯明翰樓房項目，當中英國市場亦面臨不少動盪因素，例如脫歐、疫情等，但這些期間公司代理的物業出租率和空置率都是非常低，空置率可以說是差不多0%，換言之出租率達100%，而平均14天內買家已經可以租出單位，可見伯明翰物業市場表現硬淨。

▲ Libby指，BuyAssociation多年以來所代理的伯明翰物業，出租率和空間率相當低，平均14天內單位已被租出。

港人買磚頭偏好市中心 地價有保障



港人在伯明翰置業，大方向都是傳統的「location、location、location」，喜歡集中在市中心位置，因為對地價的保障比較理想。倫敦市中心區現存的可建位置寥寥無幾，所以樓價一直被搶高，對比之下，伯明翰市中心就成為港人考慮置業地點之一。

加上伯明翰亦是海外升學的熱門地區之一，當地的University of Birmingham、Aston University和Birmingham City University都非常有名，吸引大量海外學生就讀，因此帶動物業市場。Libby分享，不少客人都有「以房養學」的概念，「現時英鎊貨幣處於低位，簡單來說，即是將金錢放在回報較高的地方，透過收租和物業增值，補償子女留學費用。」

伯明翰市中心東邊地區Digbeth近期成為市場新寵兒，全因該區有大量將被活化的地皮，概念就如香港啟德甚至西九，將其重新計劃和活化，更被《星期日泰晤士報》評為「2023年最佳宜居地點之一」，對地價和將來樓價升幅亦相對正面。



最新Sapphire Court 入場價由19.8萬鎊起



伯明翰市中心區內最新住宅項目Sapphire Court就被視為投資英國物業的熱點之一，項目位於Digbeth市中心位置，周邊擁有不少龐大的基礎設施，例如步程只需要5分鐘即達火車站，透過Birmingham Eastside Metro Extension輕鐵亦可穿越整個伯明翰市中心，亦可連接未來落成的HS2 Curzon Street高鐵站，交通相當便利。

▲ Sapphire Court位於伯明翰市中心東邊地區Digbeth，該區曾被形容為「2023年最佳宜居地點之一」。

項目提供166伙單位，涵蓋1房至2房設計，實用面積由430平方呎起。1房入場價由19.8萬英鎊起、2房入場價由29.8萬英鎊起。

Libby分享，英國日照時間較短，因為向南單位銷情較為理想；附設露台的單位採光度就更高，空間分割亦較為清晰，故此這兩款單位設計就最受歡迎。她亦分享，伯明翰有40%或以上人口都選擇租樓，以現時租務市場趨勢來說，比較多人會選擇兩房單位，因為當地吸引不少留學生，他們往往會選擇多人合租；甚至年輕情侶、夫婦迎合在家工作趨勢，希望另一個房間可作為工作間。

▲ Sapphire Court提供166伙單位，涵蓋1房至2房設計，實用面積由430平方呎起。

▲ Sapphire Court提供166伙單位，涵蓋1房至2房設計，實用面積由430平方呎起。

BuyAssociation保守估計，項目1房單位租價每月約1,200至1,300英鎊，而2房租價大概是每月1,400至1,650英鎊，租務回報率達6.5至7釐，相對可觀。

(資料由客戶提供）