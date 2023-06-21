BDO鼓勵企業加快ESG實踐　引領邁向碳中和目標

企業作為社會一份子，除了營商獲利外，亦應關注環境、社會及管治（ESG）議題，並積極回饋社會。為了鼓勵和表揚在ESG方面取得優秀表現的上市公司，全球第五大會計及諮詢網絡BDO在香港的事務所——立信德豪，自2018年起舉辦「BDO環境、社會及管治大獎」。今年來到第五屆再度以「碳中和」為主題，鼓勵企業盡力減少商業活動中釋放的溫室氣體，同時新設「ESG突出表現大獎─H股公司」，希望鼓勵更多香港H股上市公司參與評選。

早前聯合國（UN）世界氣象組織（WMO）發表《2022年全球氣候狀況報告》，指出全球2022年溫室氣體達到破紀錄新高，陸地、海洋及大氣發生全球範圍變化，而2015至2022年更是有記錄以來最暖的8年，對環境及經濟均造成巨大影響。



全球加劇暖化 緊貼零碳趨勢



立信德豪董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢強調，全球極端天氣對不同地區的影響正逐步加劇，企業作為建構可持續發展社會的重要一員，亦有責任透過採納減少碳排放的方案，盡最大努力減低從商業活動釋放的溫室氣體，進而實踐達致淨零排放的長遠業務模式。

BDO國際於2021年發起BDO可持續發展運動，承諾在2050年之前達至溫室氣體淨零排放。由於邁向「碳中和」是一個長遠目標，因此今屆「BDO環境、社會及管治大獎」繼續將主題定為「碳中和」。而本年度亦將繼續頒發「主題大獎」，表揚積極實現淨零排放，並在以下三大範疇表現出色的上市公司，包括年度最大的碳排放減幅（絕對與強度）、本年度推出的減排措施能長遠顯著減少商業活動的碳排放、所訂立的長期願景及實際行動能夠達到實現「碳中和」。



設H股新獎項 評核實踐表現



除了「主題大獎」外，本年度將會繼續頒發「ESG最佳表現大獎」、「最佳ESG報告大獎」和「ESG年度大獎」，以表揚在ESG領域表現超卓的上市公司。至於今年新設立的獎項類別「ESG突出表現大獎─H股公司」，將頒發予在ESG和報告方面均有突出表現的H股公司，回應中國致力於2030年前二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和的「雙碳」目標，希望吸引更多中國企業參加評選，分享其邁向低碳轉型的戰略。

今屆獎項設有3個組別，分別為大市值、中市值及小市值。每個組別設有「ESG最佳表現大獎」及「最佳ESG報告大獎」，每個獎項會於各個組別分別選出前三名公司為得獎者，而當中取得最佳成績的公司將獲選為所屬組別的「ESG年度大獎」得獎者。另外各個組別亦會選出「ESG突出表現大獎─H股公司」得獎者。在業務模式中推動實現碳中和表現超卓的公司將會獲選為「主題大獎」。

為了應對氣候變化帶來的挑戰，監管機構要求企業加強對實踐ESG的積極意識。鄭文漢指出，近年上市公司對ESG愈加關注，不少上市公司成立了與ESG相關的委員會或工作小組，以監督與環境和社會/社區相關的活動，參與大獎可讓第三方為其ESG工作作出評核，以及與其他界別進行交流。

▲ 鄭文漢表示，隨着社會愈來愈關注，氣候變化的挑戰推動企業將ESG因素納入業務策略當中，並付出最大努力讓世界變得更綠色。

優化披露水平 強化綠色樞紐

另一方面，隨着投資者對ESG帶來的風險和價值創造機會了解不斷加深，良好的管治、披露和認證仍然是關鍵因素，以滿足對高質素ESG績效資料披露日益增長的需求。「最佳ESG報告大獎」評審標準包括ESG報告保證、報告質素、ESG管理、報告框架等，能夠獲獎的報告代表水平獲業界肯定，評審的意見對未來優化披露亦具參考價值。

全球加劇暖化現已成為各國面臨的緊急挑戰，鄭文漢期望社會各界須加快行動，更深入、更快速地減少碳排放，BDO將繼續透過舉辦大獎及其他交流活動，致力提升商界在ESG方面的參與度，進一步鞏固香港作為國際金融中心及領先綠色樞紐的地位。

(特約)