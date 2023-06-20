相比起天價請世界級球隊到中國作賽，現在全國討論最多也最受誇讚的，是村超和村BA，亦即鄉村足球聯賽和籃球比賽。不是印象中幾條友街頭對陣的規模，而已經變成全國追捧的現象級體育事件。

主要打響名堂的是貴州榕江縣，集結二十支由周邊村落自行組成的球隊，雖然本質上更像是街坊比賽，但一場的觀眾竟可以去到五萬人級別，現在很多中超比賽都沒那麼多現場觀眾。

因為貴州這區也是少數民族聚居多，譬如有大量侗族人，也有苗族、瑤族，所以球場有比賽時，簡直就有如過往的趁墟和嘉年華會，各村啦啦隊盛裝表演歌舞，有肩挑土產，也有吹着蘆笙、跳着民族舞，與同村的足球員一起入場，村民球員在鄉親父老姐妹面前也更形落力。

當然是業餘性質，球員平日都要上班，各行各業都有：農民、攤販、老闆、司機、學生、教師、木匠、瓦匠、肉舖店的、做磚廠的。有時球隊過了一關，獎品也就是豬蹄，厚禮些就獎一頭牛。

一有人流及聲音，當然就會引來愈多的好奇。譬如說，這村超可複製到中國各地？（在貴州搞起其實有它較特別原因，因那裏有不少足球訓練學校）那村超可否加入商業元素變成財路？

暫時主辦的地方單位說，其實他們本意就更像傳統的習俗慶祝聚會，沒假波，又令村民有愛好，又吸引到離村的人周末都會返鄉，順道帶旺經濟則是後話，因為變成確有其他地方遊客專誠過去睇比賽。

最搞笑是見村超那麼火，有說官方足協的人員都得過去指導一下，但好快村裏的搞手就否認了官員是來指導的說法，只是來觀摩。而網民聽到這傳言第一反應也是：千萬不要讓足協進來干預，可見足協在普羅民眾中的印象。