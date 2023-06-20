上周初陽光充沛，日間溫度達攝氏三十一度，我剛在添馬公園跟黃鴨打過招呼，汗流浹背，電話便響起。

「剛在中環放工，晚上有飯局，正在遊蕩，有空嗎？」Bonnie問。

我說：「沒問題，正想找個地方降溫。」

到咖啡店坐下，我點了一杯冰拿鐵，她忠告：「有人告訴過你，女士這個年紀不宜飲凍飲嗎？」

「現在大汗淋漓，我不能想像拿着熱飲的感覺。」我用紙巾抹了一把汗，說道。

她聽罷，笑着說：「我近來有個難題，就是晚上經常想着吃東西，有方法解決嗎？」

我笑言：「我相信這個問題不是近來才發生吧！解決方法是有的，可是，你真的願意跟着做嗎？」

她說：「先說來聽聽。」

「有些食物，稱為天然的食慾抑制劑。我們比較常聽到的，是咖啡，因為咖啡因有增加飽肚感的作用，當然最好是走糖走奶的。另外，就是近年大受歡迎的牛油果，可是，不能吃太多，畢竟，牛油果脂肪量高，現時坊間有些小型牛油果，如珍寶奇異果大小，晚上吃半個，是提醒大腦你已飽着的好方法。還有一個較簡單的方法，就是吃杏仁，研究發現，杏仁有減低胃口的效能，當然不能過量，而且要選無添加的，每晚約十至十五粒左右。你先試試看吧！但是，近來天氣熱，你不感到胃口已下降了嗎？」

「正餐胃口的確減低了，但吃朱古力雪糕的胃口卻增加！」她吃吃地笑道。