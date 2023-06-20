  • 29°C
香港時間 : 2023620日 (週二) 01:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

減低食慾的食物

副刊版 2023/06/20

分享：

分享：

上周初陽光充沛，日間溫度達攝氏三十一度，我剛在添馬公園跟黃鴨打過招呼，汗流浹背，電話便響起。

「剛在中環放工，晚上有飯局，正在遊蕩，有空嗎？」Bonnie問。

我說：「沒問題，正想找個地方降溫。」

到咖啡店坐下，我點了一杯冰拿鐵，她忠告：「有人告訴過你，女士這個年紀不宜飲凍飲嗎？」

「現在大汗淋漓，我不能想像拿着熱飲的感覺。」我用紙巾抹了一把汗，說道。

她聽罷，笑着說：「我近來有個難題，就是晚上經常想着吃東西，有方法解決嗎？」

我笑言：「我相信這個問題不是近來才發生吧！解決方法是有的，可是，你真的願意跟着做嗎？」

她說：「先說來聽聽。」

「有些食物，稱為天然的食慾抑制劑。我們比較常聽到的，是咖啡，因為咖啡因有增加飽肚感的作用，當然最好是走糖走奶的。另外，就是近年大受歡迎的牛油果，可是，不能吃太多，畢竟，牛油果脂肪量高，現時坊間有些小型牛油果，如珍寶奇異果大小，晚上吃半個，是提醒大腦你已飽着的好方法。還有一個較簡單的方法，就是吃杏仁，研究發現，杏仁有減低胃口的效能，當然不能過量，而且要選無添加的，每晚約十至十五粒左右。你先試試看吧！但是，近來天氣熱，你不感到胃口已下降了嗎？」

「正餐胃口的確減低了，但吃朱古力雪糕的胃口卻增加！」她吃吃地笑道。

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

最新專欄文章 更多

美式餐廳減肥之選
2023/06/19
美式餐廳減肥之選
維他命C
2023/06/13
維他命C
行山如何補水防中暑
2023/06/12
行山如何補水防中暑
越南生熟牛肉河
2023/06/06
越南生熟牛肉河
素食者營養
2023/06/05
素食者營養
黃凱詩 減肥 天氣

上一篇文章

相嗌唔好口

下一篇文章

面書上的美食
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？