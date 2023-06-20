Post爆不等如事件爆

現在公關要處理的事，大多都在網上發生和發酵。能掌握網上有多少人、甚麼人和如何談論一間機構／一個品牌／一個人物／一個議題，就可更能預防公關災難和掌握變陣方向。但網上那麼多平台，茫茫大海，究竟從何入手？聽聞燦哥（羅燦）的人工智能大數據公司，用ASI Analytics & Media分析很到位，吾友用後高度評價，我好奇，遂相約燦哥到訪其公司。

我在中大也教統計學和數據分析，一聽他們講解，就知其硬件（分析系統和技術）及軟件（團隊成員極富大數據分析和傳媒經驗）都很強，大開眼界。他們的監察網上輿情趨勢系統非常全面，全港一千五百個新聞網站+Facebook +YouTube+網上討論區，全數囊括於監察系統內，每十分鐘更新。YouTube是影片，如何監察呢？原來他們已用了voice-to-text（把影音轉為文字）技術，從而大量分析。他們示範如何憑網民的關鍵詞搜索作分析，即可以real time（實時）看到公眾那刻最關心哪個議題。當某個議題有明顯轉變時，例如：公眾對某個議題的討論或搜索忽然比之前熱熾，系統就可偵測是否已達到需要啟動alert（警惕）模式，在公關災難未爆發前，做好預防措施和準備。

其首席研究總監Kelvin Lai，是英國劍橋大學工程系畢業，聽他講數據分析，感受到他那股工作熱誠。他說：「Post爆不等於事件爆」，實在一針見血。現時很多機構／品牌／人物，甚至公關，一見網上負評post，就驚到腳震或overreact（過度反應），但若事件根本未爆，只會搞到自己嚇餐死，又或撲出來做不當的回應或行動，均是錯判局面。有負評post不足為奇，亦不用那麼快淆底。若用上大數據分析輿情趨勢，有根有據就能掌握究竟事件是否真正有成為危機的趨勢。與其靠自己主觀感覺，不如信專家用數據作客觀精準分析。