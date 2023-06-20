新加坡小魚尾獅Merli主題遊樂場 影相呃like贏新加坡機票

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副刊版 2023/06/20

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計劃定暑期活動的話，新加坡旅遊局、新加坡親子遊樂中心Kiztopia及新航假期推出「Merli & Kiztopia Friends與您童遊新加坡」暑期限定活動，將多個新加坡人氣熱點移師香港，設有充氣

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欄名 : 本地遊

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